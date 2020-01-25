رغم أنه غير شائع إلا أن الكرنب المخلل له طعم رائع مختلف عن أنواع المخللات الأخرى، ويُخلل كذلك بطريقة مختلفة، ويستعرض التقرير التالي طريقة عمل مخلل الكرنب. المقادير ثمرة كرنب. 4 أكواب خل. 2 ملعقة من الملح. 2 ملعقة من الكمون. طريقة التحضير يقطع الكرنب إلى شرائح طولية. Advertisements يوضع الخل والتوابل الأخرى في وعاءٍ على نار متوسطة. يترك الخليط حتى يغلي. توضع شرائح الكرنب في برطمان، ويضاف ملح بين كل طبقة كرنب وأخرى. يملئ البرطمان بالماء، ويترك لمدة يومٍ كاملٍ. يغسل الكرنب بعد ذلك بالماء. يعاد إلى البرطمان، ثمّ يغمر بالخل والتوابل. يغلق البرطمان جيداً، ويحفظ في مكانٍ بارد.

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