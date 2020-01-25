فوائد بياض البيض

بحركة بسيطة يمكن فصل بياض البيض عن الصفار، ويصبح للبيض في تلك الحالة العديد من الفوائد الصحية، والتي يستعرضها التقرير التالي بحسب موقع "فوود نيتورك".

خال من الكوليسترول

بمجرد إزالة صفار البيض، يصبح البيض بدون كوليسترول، لذلك، يمكن لأي شخص لديه مستويات عالية من الكوليسترول تناول بياض البيض، ما يترك فرصًا أقل لتطوير خطر الإصابة بأمراض القلب أو ارتفاع مستويات الكوليسترول.

غني بالبروتين

البيض الكامل يتصدر الأطعمة التي تحتوي على البروتين، ويحتوي بياض البيض على كمية كبيرة من البروتين قليل الدسم والذي يعد مفيدًا للجسم.

يساعد البروتين عالي الجودة على بناء العضلات ويساعدك أيضًا على تقليل الشهية وآلام الجوع عن طريق إبقاء شعورك بالشبع لفترة طويلة.

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منخفض السعرات الحرارية

البيض لا يحتوي على سعرات حرارية كبيرة، وإزالة صفار البيض يقلل السعرات الحرارية أكثر، لذلك إذا كنت تبحث عن فقدان الوزن، فتأكد من اختيار بياض البيض بدلاً من البيضة بأكملها.

يحافظ على ضغط الدم

قد يساعد وجود البوتاسيوم في بياض البيض على تقليل مستويات ضغط الدم والحفاظ عليها.

البوتاسيوم هو معدن يرتبط بصحة القلب والعظام، وفقًا لدراسة أجرتها الجمعية الكيميائية الأمريكية، يحتوي بياض البيض على RVPSL، وهو مكون من البروتين يساعد في تقليل مستويات ضغط الدم.

يقلل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية

البوتاسيوم يساعد في خفض ضغط الدم، والذي بدوره يمكن أن يُجنب أي أمراض متعلقة بالقلب والأوعية الدموية، وهو يعمل عن طريق تعزيز توسع الأوعية، وهي عملية تتسع فيها الأوعية الدموية، مما يسمح بتدفق سلس للدم ومنع أي فرصة للانسداد.

يحتوي على الفيتامينات الأساسية

يحتوي بياض البيض على فيتامينات أساسية مثل A و B-12 و D، وأحد أهم الفيتامينات هو الريبوفلافين، المعروف أيضًا باسم فيتامين B2، الضروري للوقاية من حالات مختلفة مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وإعتام عدسة العين والصداع النصفي.