شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمير الصغير».. أول عرض في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد مجموعة «برودواي إنترتينمت جروب» ودبي أوبرا لاستضافة العرض المسرحي الموسيقي الفرنسي «الأمير الصغير» المقتبس عن قصة الكاتب أنطوان دو سانت إكزوبيري، والتي استحوذت على قلوب القراء من مختلف الأعمار حول العالم منذ إصدارها أول مرة عام 1943، وألهمت الأجيال المتعاقبة عاماً بعد عام. وتصطحب المسرحية الفرنسية جمهور الإمارات في رحلة بين عروض الرقص الفنية والسيرك الحديث على خشبة مسرح دبي أوبرا. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «الأمير الصغير».. أول عرض في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.