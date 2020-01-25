الامارات | 10 مشروبات «سحرية» لفقدان الوزن

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مشروبات «سحرية» لفقدان الوزن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عندما نبتغي بشدة أن نفقد الوزن، فإننا نميل عموماً إلى التركيز فقط على أكلنا اليومي، لكن استراتيجيات خسارة الوزن المتدرج ترتبط بعنصر آخر قد يكون أكثر أهمية من الأكل والريجيم، وهو الماء، فعملية إزالة السموم والتصريف اللمفاوي وحتى عملية الشعور بالشبع، قد توفرها لنا ليس فقط العناصر الغذائية التي نستهلكها، بل بعض أنواع العصائر والسموثي الأخرى. وهنا 10 أفكار واقتراحات مشروبات تساعدكم في خطواتكم الحثيثة نحو خسارة الوزن.

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