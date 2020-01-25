الامارات | ترامب أول رئيس في مسيرة مناهضة للإجهاض

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب أول رئيس في مسيرة مناهضة للإجهاض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيصبح دونالد ترامب أول رئيس أميركي يحضر الحدث السنوي «مسيرة من أجل الحياة»، الذي ينظم في واشنطن، مؤكداً دعمه الصريح للحركة المناهضة للإجهاض مع احتفالها بمكاسب تشريعية كبيرة.

ومن المتوقع أن يتجمع آلاف المحتجين من جميع أنحاء البلاد في العاصمة للمشاركة في الحدث الذي ينظم منذ عام 1973، بعد أن أقرت المحكمة العليا الأميركية حق المرأة الدستوري في الإجهاض.