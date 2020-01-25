الامارات | «أزمة مالية».. فيلم يجمع مشاهير «السوشيال ميديا» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أزمة مالية».. فيلم يجمع مشاهير «السوشيال ميديا» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد انتقال مزيد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي إلى الشاشة الكبيرة، حيث تجري الاستعدادات لانطلاق تصوير فيلم جديد من إنتاج «أكس موفيز» للإنتاج الفني في سبتمبر المقبل بعنوان «أزمة مالية»، والذي يجمع عدداً من نجوم «السوشيال ميديا»، مثل خالد الخالدي وبوصويلح من الإمارات، وفدوى سلام من سلطنة عمان، إلى جانب فنانين محترفين، مثل عيد الظاهري وميثاء محمد. وتدور أحداث الفيلم الذي يمثل التجربة الأولى للمنتج الإماراتي سيف الشامسي في مجال الكتابة، ويخرجه حسين عبدالرحمن، في إطار كوميدي حول خالد الذي يتسم بالكرم إلى درجة التبذير، ونتيجة لتصرفاته يفقد ثروته ويقع في أزمة مالية يتعرف خلالها الى الوجوه الحقيقية للمحيطين به ويكتشف الأصدقاء الحقيقيين، والأشخاص الذين كانوا يتظاهرون بأنهم أصدقاؤه لسنوات.

أعضاء فريق عمل الفيلم وخلال لقاء إعلامي مع ممثلي صحف إماراتية، أعربوا عن أملهم في أن يخرج بصورة احترافية تعكس حرصهم على تقديم الأفضل، وتليق بجمهور السينما، موضحين أن الفيلم يمثل تحدياً كبيراً لأنه تجربة جديدة لشخصيات عرفها الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وارتبط بها وبما تقدمه من محتوى، ويعتبر العمل في السينما نقلة كبيرة لهم، حيث يجب أن يضيف لجماهيريتهم لا أن ينتقص منها، كما يمثل الفيلم التجربة الأولى لمؤلفه سيف الشامسي في هذا المجال.

كوميديا ذات قيمة

وأكد رئيس مجلس إدارة «أكس موفيز»، فيصل بن أحمد، حرص الشركة على رفد الساحة السينمائية في الإمارات بأعمال ذات قيمة فنية متميزة، مع التركيز على الطابع الكوميدي في كل أفلامها، وهي كوميديا تعتمد على الموقف الموظف باحترافية في العمل بهدف تقديم معالجة للواقع وقضاياه ومشكلاته، وليس الضحك لمجرد الضحك، لافتاً إلى أن العرض الخاص للفيلم سيكون حدثاً كبيراً بمثابة مهرجان سينمائي يتم فيه الترويج لكل الأفلام التي قامت «أكس موفيز» بإنتاجها منذ انطلاقتها.

كل إنسان بداخله فنان

من جانبه؛ أشار خالد الخالدي إلى أن الانتقال من مواقع التواصل الاجتماعي إلى السينما يمثل تحدياً كبيراً، موضحاً أن قصة الفيلم والشخصية التي يظهر فيها كانت من أبرز الأسباب التي شجعته على خوض هذا التحدي، فالفيلم يقدم قصة شاهدها كثيراً في الواقع وعايشها مع أشخاص يعرفهم عن قرب، وهو ما شجعه على تقديمها للناس. وعن مهارات الأداء التمثيلي؛ أعرب الخالدي عن اعتقاده بأنه ليس في حاجة لتلقي تدريبات على التمثيل، مضيفاً: «أشعر أن كل إنسان يحمل بداخله فناناً، حتى لو لم يدرك ذلك، فنحن نعيش في مجتمع ونتعامل مع نماذج مختلفة من البشر، ما يثري معارفنا، وبالنسبة لي اعتدت أن أنقل يومياتي للمتابعين بشفافية وتلقائية دون مونتاج أو إعادة».

تجربة نجاح

Advertisements

«تجربة نجاح» هو الوصف الذي أطلقه المخرج الإماراتي راكان، على فيلم «أزمة مالية». وأوضح راكان، الذي يتولى مهمة الإشراف على تنفيذ الفيلم مع الفنان أحمد صالح الذي قام من قبل ببطولة فيلمي «ضحي في أبوظبي» و«ضحي في تايلاند»، أن «أزمة مالية» يجمع مختلف عناصر النجاح من إنتاج متميز وقصة تناقش قضايا اجتماعية في اطار كوميدي هادف، وفريق عمل يضم أسماء ارتبط بها الجمهور وأحبها، ويمثل الفيلم فرصة لتقديمها بصورة مختلفة.

من ناحيته؛ توقع الفنان أحمد صالح أن يكون «أزمة مالية» من أنجح الأفلام الجماهيرية في السينما الإماراتية، وأن يحطم أرقام الإيرادات القياسية التي حققها «ضحي في أبوظبي» و«ضحي في تايلاند»، خصوصاً أنه يجمع في فريق العمل شخصيات محبوبة، مثل خالد الخالدي وعيد الظاهري، وغيرهما.

قصة واقعية

بينما أوضح مؤلف العمل سيف الشامسي، أن الفيلم مرتبط بقضية اجتماعية ويقدم نماذج لأشخاص من الواقع بأسلوب سهل وبسيط، ولكنه في الوقت نفسه يختلف عن غيره من الأفلام السابقة، لافتاً إلى أن أبطال العمل سيظهرون في شخصيات تحمل أسماءهم الحقيقية في الواقع.

وأعرب الفنان عيد الظاهري عن سعادته بالمشاركة في الفيلم الذي يمثل عودة للفن بعد فترة توقف اعتبرها «وقفة مع النفس» لإعادة حساباته، موضحاً أنه لم يبتعد عن الساحة خلال هذا التوقف، حيث كان يتابع عن قرب المواهب الشابة التي تظهر. وأشار الظاهري، الذي شارك في فيلم «ضحي في أبوظبي» كما قدم خلال مسيرته الفنية العديد من العروض المسرحية والقصائد الغنائية، إلى أن أبرز ما يميز فيلم «أزمة مالية» هو سهولة نصه والرسائل الاجتماعية التي يحملها، إلى جانب اعتماده على كوميديا الأداء الجسدي، وليس الكلمة التي باتت سائدة في كثير من الأعمال. وأشارت الفنانة ميثاء محمد الى أنها تقوم بدور زميلة البطل في العمل ومع الوقت تتغير شخصيتها، لافتة إلى اعتزازها بالتعاون من جديد مع فريق العمل الذي يضم أسماء عملت معها من قبل في أعمال فنية وتثق باختياراتهم بشكل كامل.

وعبر إبراهيم ناجي، الذي عرفه الجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، عن سعادته بخوض تجربة التمثيل أول مرة، حيث يقوم بدور طبيب، متمنياً أن يكون العمل فاتحة لمزيد من الأعمال في مجال السينما.

أيضاً يشارك في الفيلم علي صالح، الذي اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم (بوصويلح)، حيث يؤدي دور صديق للبطل يحاول أن يستغل كرمه ويتخلى عنه وقت الشدة.

- فريق العمل خلال لقاء إعلامي: الفيلم تجربة جديدة لشخصيات عرفها الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وارتبط بها.