الامارات | بالصور.. أسود في السودان منهكة و«ميتة من الجوع»

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أسود في السودان منهكة و«ميتة من الجوع» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاني الحيوانات في حديقة حيوانات في العاصمة السودانية الخرطوم، وضعاً مزرياً دفع لإطلاق حملة إلكترونية ضخمة لإنقاذها الأسبوع الماضي، فيما أعلن مسؤولون لاحقاً عن نفوق أحد الأسود الخمسة المريضة والمنهكة من الجوع.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الأسود التي بدت مرهقة للغاية، وقال نشطاء إن الحيوانات في «حديقة القرشي» تعاني ظروفاً صحية سيئة بسبب سوء التغذية ونقص الأدوية، بعضها سيموت فعلياً من الجوع.

وكتب أحد النشطاء على صفحته عبر «فيس بوك» إنه «صُدم» لدى زيارته حديقة الحيوانات هذه «بوجود خمسة أسود»، أصبحت «جلداً على عظم».

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من جانبه قال مدير الحياة البرية في الخرطوم العميد عصام الدين جابر حقار «نواجه مشكلة في تأمين الغذاء، حيث إنه ليس متوافراً دائماً، وعليناً في أحيان كثيرة ابتياعه بمالنا الخاص»، مضيفاً «لدينا الآن خطة إسعافية، وهناك طبيب بيطري سيشرف على الحيوانات». وتوافدت جموع من المتطوعين السودانيين إلى الحديقة لمعاينة الأسود بعد انتشار صورها بصورة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعاني أحد هذه الأسود جفافاً، وقد كان مقيداً ويتلقى غذاء بالمصل. وأشار مسؤولون في المتنزه إلى أن الوضع الصحي للأسود الخمسة تدهور في الأسابيع الأخيرة، وبعضها فقد ثلثي وزنه.

توافدت جموع من المتطوعين السودانيين إلى الحديقة لمعاينة الأسود بعد انتشار صورها بصورة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.