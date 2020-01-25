الامارات | «الحمرية» تختتم بنجاح مهرجان «أسرتي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمرية» تختتم بنجاح مهرجان «أسرتي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدلت بلدية الحمرية فعالياتها لمهرجان أسرتي بنسخته الثالثة الذي أطلقته في حديقة الحي الشرقي للسيدات بالحمرية، بعد أن شهد حضور أكثر من 200 أسرة طوال أيام المهرجان، وحقق نجاحاً كبيراً لزخم فعالياته وتنوعها.

وشهدت فعاليات المهرجان الذي أقيم بحديقة السيدات في الحي الشرقي بمنطقة الحمرية في إمارة الشارقة، العديد من الألعاب الرياضية والترفيهية والورش التعليمية للأطفال والفقرات المتنوعة وسط مشاركة كبيرة من الأطفال والأمهات.

وجرى خلاله تنفيذ مجموعة من الفعاليات وتوزيع الهدايا على الأطفال، بجانب حضور فرق فنية قدمت فعاليات للأطفال، في ظل مشاركة ومساهمة نادي السيدات بالحمرية ونادي الحمرية الثقافي الرياضي.