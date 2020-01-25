الامارات | الرياضة أثناء الحمل تقي أمراضاً كثيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة أثناء الحمل تقي أمراضاً كثيرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «بيبي & فاميليه» الألمانية أن ممارسة الرياضة أثناء الحمل تتمتع بفوائد صحية جمّة للأم والطفل على حد سواء؛ حيث تقي الرياضة المرأة من آلام الظهر وسكري الحمل، وتعمل على تسهيل الولادة وتقلل من احتمالات الولادة القيصرية، كما تقلل من خطر إصابة الطفل بالبدانة.
وأضافت المجلة المعنية أن على الحامل مراعاة ممارسة الرياضة بمعدل 150 دقيقة أسبوعياً على نحو معتدل.
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