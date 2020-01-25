الامارات | «مركز حمدان بن محمد» مستعد لبطولة السلق

شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز حمدان بن محمد» مستعد لبطولة السلق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستمر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بنشر الوعي حول الموروث الثقافي المحلي من خلال ما يقدمه من أنشطة ومسابقات نوعية. وفي خضم الاستعدادات للمسابقات المقبلة، أعلن المركز عن التصفيات التأهيلية لبطولة السلق 2020، التي تبدأ بعد غد الإثنين بفئة الهواة لمسافة 2500 متر - ذكور وإناث، فيما ستقام تصفيات بطولة السلق لفئة المحترفين لمسافتي 2500 متر و1000 متر - ذكور وإناث، يوم الثلاثاء. من جانبها، أشارت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى اكتمال التجهيزات وفتح باب التسجيل بتاريخ 24 و25 و26 يناير بمنطقة الروية من الساعة 5-9 مساء، ووضع الشروط والقوانين الخاصة بالبطولة، خصوصاً باستخدام الظبي الآلي للمرة الأولى في تاريخ بطولة السلق التي تستقبل نسختها الثالثة عشرة، وأفادت: «تعد بطولة السلق واحدة من أكثر البطولات الشعبية رواجاً، إلا أنها كبقية البطولات تتطلب جهداً كبيراً في نشر الوعي وتعليم الأجيال الجديدة على طريقة التدريب والرعاية، وبالتالي خوض السباقات التي ينظمها المركز تحفيزاً لحفظ هذا الموروث. لذا، حرصنا على بدء برامج لنشر الوعي تستهدف الشباب منذ الصيف الماضي، لأهمية استدامة السلق وارتباطها قديماً بعملية الصيد.

وستقام البطولة الرئيسة للسلق بتاريخ 20 فبراير المقبل في دورة المرموم لفئتي المحترفين والهواة، بمشاركة السلق المتأهلة وفقاً لنتائج التصفيات. وقال رئيس لجنة بطولة السلق جمعة المهيري: « نستعد لاستضافة التصفيات في دورة المرموم في يومين متتاليين، وأضفنا اللمسات الأخيرة على الظبي الآلي، وهو جاهز للانطلاق. تلقينا طلبات بأعداد كبيرة هذا العام من الراغبين بالمشاركة للمرة الأولى من خارج الدولة، بما فيها البحرين والسعودية وسلطنة عمان، إضافة إلى زيادة في عدد الراغبين بالمشاركة على المستوى المحلي».

- سعاد درويش: واحدة من أكثر البطولات الشعبية رواجاً.