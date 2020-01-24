بالصور.. بدء الحفل الختامي لمسابقة توب موديلز 2019 بالغردقة 

بدء منذ قليل، الحفل الختامي لمسابقة عارضات الأزياء "توب موديلز 2019"، في دورتها الـ26، وهي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها الحفل بمدينة الغردقة.

شهد حفل الختام حضور حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، وعمرو الجنانيني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة، والإعلامية لميس الحديدي، والعديد من الشخصيات العالمية والمشاهير.

يشهد الحدث العالمي اليوم الجمعة، منافسة قوية في النهائي بين 40 متسابقة من مشاهير عارضات الأزياء من جنسيات مختلفة في عدة دول منها ألمانيا، هولندا، انجلترا، السويد، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فنلندا، روسيا، أوكرانيا، رومانيا، بلغاريا، النمسا، التشيك، أمريكا، المكسيك، فنزويلا، البرازيل، كولومبيا، أستراليا، الفلبين، الهند، سريلانكا، والمالديف.

Advertisements

وكانت انطلقت فعاليات المسابقة الدولية الشهيرة لاختيار أجمل وأفضل عارضة أزياء في العالم "Top Model of the World" في 4 يناير الجاري.

وتحصل الفائزة بلقب عارضة الأزياء الأفضل والأجمل في العالم، على جائزة مالية قيمتها 30 ألف دولار، بالإضافة إلى وضع صورها على المجلات العالمية المتخصصة في مجال الموضة.

وشهدت أيام المسابقة، عدة فعاليات منها فقرات ترفيهية وفنية وموسيقىة واستعراضية ومسابقات، بالإضافة إلى رحلات للمدن السياحية وتنظيم زيارة إلى المناطق الأثرية بالأقصر ورحلة نيلية بجانب إقامة فعاليات المسابقة بعدة مناطق تكشف المزايا السياحية بالبحر الأحمر.