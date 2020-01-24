بعد فسخ خطبتها من تامر عاشور.. دارين حلمي "لبست دبلة تاني"

بعدة صور جديدة، وخلال زيارتها اليوم الجمعة، لمعرض الكتاب الدولي، أثارت ملكة جمال الكون، دارين حلمي، خطيبة الفنان تامر عاشور، سابقا، التساؤلات حولها، عقب ظهورها مرتدية دبلة ذهبية.

وشاركت "دارين" متابعيها بالصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "السماء حلوة أوي".

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ليتفاعل معها العديد من الرواد، مشيدين بإطلالتها الأخيرة، في حين كان لظهورها بالدبلة نصيبًا من التعليقات، التي أثارت التساؤلات حولها، فعلق البعض: "إنتي اتخطبتي؟"، و"فينك يا عاشور".

خطوبة دارين وتامر عاشور التي لم تكتمل

أعلنت "دارين" في سبتمبر الماضي، عن خطوبتها من المطرب تامر عاشور، قائلة: "عايزة أقولك إنك أجمل حاجة حصلتلي، أنت أجمل حلم حلمته وحققته، معنديش أحلام بعدك تاني، ربنا عوضني بيك وبكل حاجة حلوة، ومبسوطة أنك غيرتني، بحبك يا تامر، يا أجمل صدفة في حياتي كلها"، إلا أن الخطبة لم تستمر سوى أسابيع معدودة، ليعلنا عن فسخ الخطبة.

وعقب إعلان انفصالهما، فررت "دارين" إغلاق حسابها الشخصي على إنستجرام، لعدة أسابيع، ثم عادت من جديد، لتنشر صورة لها، أرفقتها بجملة من إحدى أغاني الفنان تامر عاشور "ولا بنساك ولا ثانية"، وسط تساؤلات متابعيها عن عودتهما مجددا.