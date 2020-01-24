إيميه صباح تحتفظ بأنسجة توأمها في بنك خلايا جزعية بإنجلترا

خلال شهر يناير الجاري، رُزقت الفنانة ومقدمة البرامج اللبنانية، إيميه صياح، بتوأم، أطلقت عليهما اسم ثيو شاربل، وكيلي ماري، إلا أنها كشفت عن مفاجأة بشأن حملها الأخير من الممثل اللبناني، فريد نجار، الذي تزوجته عام 2014.

وشاركت صياح، متابعيها بصورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، والتي ظهرت فيها خلال حملها وهي تنظر إلى صندوقين مخصصين لحفظ الخلايا الجذعية.

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وأوضحت أنها بحثت كثيرًا خلال فترة حملها عن أهمية بنوك الخلايا الجذعية، والتي يمكن بفضلها علاج العديد من الأمراض خاصة بعض أنواع السرطانات، حيث كتبت: "قررنا إجراء القليل من البحث حول بنوك الخلايا الجذعية، فيجب أن يصبح الوالدين أكثر وعيًا بفوائده".

وأضافت: "قررنا تخزين الحبل السري والأنسجة، في أحد أكبر بنوك الخلايا الجذعية في إنجلترا، نحن سعداء للغاية بهذا القرار.. قم ببحثك.. اتبع قلبك، وبارك الله كل الأطفال في جميع أنحاء العالم".

والخلايا الجذعية هي المواد الخام الخاصة بالجسم، وتتولد منها جميع الخلايا الأخرى ذات الوظائف المتخصصة، وتساعد هذه الخلايا في العديد من الأمور منها زيادة فهم كيفية حدوث المرض للشخص صاحب هذه الخلايا، ويمكنها توليد الخلايا السليمة لتحل محل الخلايا المريضة.

ويمكن للخلايا الجذعية مساعدة الكثير من المرضى المصابين بإصابات الحبل الشوكي، ومرض السُكري من النوع الأول، والتصلب الجانبي الضموري، ومرض الزهايمر، ومرض القلب، والسكتة الدماغية، والحروق، والسرطان والفُصال العظمي، بحسب ما ذكره موقع "مايو كلينك".

يشار إلى أن إيميه صياح، كانت قد ابتعدت عن تقديم البرامج والأعمال الفنية منذ الإعلان عن خبر حملها، وكان آخر ظهور فني لها في حلقات "الشهر العسل" ضمن المسلسل اللبناني "حدوتة حب" ، الذي جرى عرضه في رمضان 2018، وشاركها البطولة طوني عيسى، وبعدها قدمت برنامج "الزمن الجميل" على شاشة "أبو ظبي" في مطلع عام 2019.