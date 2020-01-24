صور... معرض العروس الدولي بدبي في عامه الثالث "أناقة وجمال"

يختتم غدًا السبت معرض العروس 2020 الدولي الذي افتتحته ريد الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والذي انطلق في الثاني والعشرين من يناير الجاري.

ومعرض "العروس الدولي"، يتضمن مجموعة من الأنشطة التفاعلية ويستضيف أشهر المصممين وخبراء التجميل والشخصيات المؤثرة.

ووفقًا لمركز دبي التجاري العالمي، فإنه يُعدّ معرض العروس جزءً رئيسيًا من هذه الصناعة المزدهرة، ويجتذب أكبر الأسماء في مجال الموضة والجمال والمجوهرات والمنازل والوجهات، ويجمع المعرض قطاع العرائس بالكامل، كما يجتذب المخطوبين والعائلات والراغبين في التخطيط لحفلات زفافهم.

Advertisements

حضر معرض العروس العام الماضي 9,710 زائر، 94% من النساء، 74% منهم من المواطنات الإماراتيات، وأكّدت أكثر من 75% من الشركات العارضة أنها قامت بتأمين طلبيات خلال الفعالية حوّلت مشاركتها إلى أرباح.

وحسب مركز دبي، فإن حفلات الزفاف قطاع أعمال كبير، حيث قدر تقرير حديث صدر عن IBISWorld أن إجمالي ما يجري إنفاقه سنويًا على حفلات الزفاف في منطقة الخليج يبلغ نحو 3 مليارات دولار، ما يشير إلى أن قطاع حفلات الزفاف في هذه المنطقة من العالم أكثر حيوية من أي وقت مضى.

وكشفت دراسة مشابهة من جامعة زايد في عام 2017، أنه يجري إنفاق نحو 187,000 دولار على العرس الإماراتي في المتوسط، وفي دبي يتراوح متوسط تكلفة حفل الزفاف بين جميع الجنسيات بين 80 ألف دولار و 135 ألف دولار.