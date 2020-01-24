"ولا انتقام ولا حاجة".. كيف تحدثت أصالة عن أول إطلالة لها بعد الطلاق؟

علقت المطربة أصالة، على أول ظهور لها عقب إعلان انفصالها عن المخرج طارق العريان، وذلك حينما ظهرت بفستان من اللون الفوشيا، دون أكمام، ومزين بحزام على الخصر، خلال إحيائها أولى حفلاتها عقب الطلاق في أحد المولات.

وتحدثت أصالة، في لقاء لها مع برنامج "Mbc تريندنج"، أثناء حضورها عرض أزياء المصمم اللبناني، نيكولا جبران، قائلة إنها لم تقصد شيئا من الظهور بهذه الإطلالة، فالفستان كان مختلفًا، لأنها في الفترة الأخيرة أحيت حفلات في المملكة العربية السعودية، وكانت ترتدي فساتين بأكمام طويلة تناسب الأجواء.

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وذكرت "أصالة" أن الفستان الوردي يتناسب مع الـ"ستايل" الخاص بها، فهي لا ترتدي ملابس مكشوفة للغاية، وتابعت بأن البعض أطلق عليه "فستان الانتقام" لكنه فستان عادي: "مش انتقام ولا حاجة.. دا عادي".

انفصال أصالة وطارق العريان

وكانت أصالة، قد كتبت معلنة انفصالها: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".

وأضافت: "ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدًا، سأبقى دائما أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".