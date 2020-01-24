فساتين حمراء من النجمات خطفت الأنظار منذ بداية عام 2020ا

لطالما كان لفساتين السهرة الحمراء جاذبية خاصة، حيث إنها توحي بالأنوثة والأناقة في آنٍ معًا، ولهذا فإنّ دور الأزياء العالمية تكون حريصة في كل موسم، على تقديم أجمل موديلات فساتين سهرة الحمراء ضمن مجموعات الألبسة الجاهزة ومجموعات الهوت كوتور، ومنذ بداية عام 2020 شاهدنا اطلالات مميزة للنجمات العالميات والعربيات في مناسبات مختلفة على السجادة الحمراء وعلى المسرح، في فساتين سهرة باللون الأحمر جمعناها بالصور لتختاري منها التصميم الذي يعجبكِ، والذي يناسب ذوقكِ وتستوحي منه أنتِ أيضًا.

أنغام في فستان سهرة باللون الأحمر من فالنتينو:

إحدى أجمل اطلالات أنغام التي نسقتها مؤخرًا، وقد اختارت فيها فستانًا بتصميم مميز باللون الأحمر من فالنتينو Valentino، لونه ناسبها تمامًا وكذلك قصته المنسدلة التي بدت مختلفة عن القصات الضيقة التي تفضلها أنغام عادةً مع الياقة العالية والأكمام الواسعة، وقد زينت اللوك بمجوهرات ماسية لافتة.

نيكول كيدمان في فستان باللون الأحمر من فيرساتشي:

تألقت نيكول كيدمان Nicole Kidman في حفل الغرامي هذا العام، في اطلالة رائعة ولافتة، وكانت عبارة عن فستان أحمر من فيرساتشي Versace له من الأعلى قصة الكورسيه المكشوفة الأكتاف، وفتحة طويلة على الساق، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ وشنطة يد باللون الذهبي.

مايا دياب في فستان باللون الأحمر من نيكولا جبران:

أطلت مايا دياب في حفل رأس السنة باطلالة مشرقة باللون الأحمر، وكانت عبارة عن فستان سهرة من نيكولا جبران Nicolas Jebran مصنوع من قماش براق أحمر بقصة مبتكرة غير متناظرة، حيث له كمّ طويل من جهة، ومن الجهة الثانية من دون كم، كما له فتحة جانبية وتفاصيل مكشوفة عند منطقة الورك، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الأحمر الميتالك.

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سكارليت جوهانسن في فستان باللون الأحمر من فيرا وانغ:

خرجت سكارليت جوهانسن Scarlett Johansson عن نمطها المعتاد في هذه الاطلالة، حيث إنها اختارت فستان سهرة باللون الأحمر من فيرا وانغ Vera Wang بقصة القلب من الأعلى Heartshape وتنورته لها قصة ذيل السمكة مزينة من الخلف بشريطة كبيرة، وقد اختارت معه عقدًا ماسيًّا مميزًا.

فساتين سهرة حمراء اختارتها النجمات العربيات والعالميات في مناسبات مختلفة، خطفن بها الأنظار منذ بداية عام 2020، شاهدي الصور واختاري الفستان الأجمل برأيِك.

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