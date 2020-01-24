تنسيق مجوهرات العروس لليلة العمر

مجوهرات الشعر كانت ولاتزال الاكسسوار الأقرب إلى قلب المرأة منذ زمن طويل. فقد كانت تزيّن شعر أشهر الملكات والأميرات، وقد انتبهت أشهر دور المجوهرات الفاخرة إلى مدى عشق المرأة لمجوهرات الشعر، حيث بدأت بطرح مجوهرات الشعر على شكل تيجان من الذهب ترصّع بأغلى الأحجار الكريمة.

نصائح لاتقان اختيار المجوهرات

إذا كان فستانك ذات قصّة مستقيمة عن الصدر، إختاري عقد عريض ويمكنك إعتماد الشكل الذي ترغبين به، مع مراعاة أن يكون الأقراط ذات حجم متوسط أو صغير، ولا تنسي طبعاً أن تزيني يدك بخاتم ناعم وسوار متناسق مع شكل العقد.

• إذا كانت قصّة فستانك مفتوحة عند الصدر ومزيّنة ببعض الشك، لا ننصحك بإرتداء قلادة لأنه سيكون مبالغ به مع زينة الصدر، ولكن عليك إنتقاء الأقراط كبيرة الحجم ويمكنك إعتماد الطويلة منها، وهي مناسبة جداً لوجهك إذا كان مستديراً مع الحرص على عدم المبالغة بطولها.

• أما من ناحية لون فستانك فإذا كان أبيض ناصع اللون، فالمجوهرات البلاتينيّة ستبدو رائعة معه، كما وأحجار الستراس اللماعة لكن إنتبهي لنوعية الأحجار ففي حال لم تكن من الذهب أو الماس إختاري أن تكون نوعية الأحجار ممتازة ليكون بريقها جميل ومميز.



تجنّبي التنويع في أنواع الأحجار الكريمة، إذا كانت زينة فستانك اللؤلؤ أو الماس، والتزمي بنفس الأحجار حتّى لا تظهري بمظهر مبالغ فيه ومزعج. وفي حال كان لون فستانك سكّريّ أو عاجيّ، سيبدو مظهرك مميّزاً عند تنسيق فستانك العاجيّ مع مجوهرات ذهبيّة، إذ تُضيف المجوهرات إلى الفستان بريقاً خاصّاً، كما وأن اللؤلؤ سيبدو رائع عليك.

• الفساتين الخالية من التفاصيل تُعطيك بعضاً من الحرّية في ما يخصّ حجم المجوهرات، فلا تتردّدي في ارتداء قلادة ضخمة مع فستان من الساتان الأبيض.

• الطرحة المطرّزة وأكسسوار الشعر قد يغنيان في بعض الأحيان عن المجوهرات البارزة، في حال كان فستانك مزخرف ومزين بالشك، أو أحجار الشواروفسكي.

• إذا كنت تضعين تاجاً على رأسك ننصحك بأن تكون مجوهراتك ناعمة وغير مبالغ بها فإبتعدي عن القلادات الضخمة، والأقراط الطويلة.

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