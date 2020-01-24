شورت الدراجة الهوائية يبرز في صيف 2020

إذا أردنا وصف هذا الموسم لا بدّ من أن يكون العنوان " عودة الصيحات القديمة " ففي هذا الموسم تبرز من جديد قصّات كنا قد اعتمدناها سابقاً وتحديداً في التسعينيات ومن هذه الصيحات شورت البيرمودا الضيّق الذي يمكن أن يأتي إما من الدنيم أو بقماش الليكرا، هذا الشورت الذي يطلق عليه اسم البيرمودا أو شورت الدراجة الهوائيّة.

تماماً كما أنّ الليغينغ الرياضي بات من القطع الرياضيّة التي تخطّى اعتمادها النوادي الرياضية وباتت قطعة معتمدة في الإطلالة اليوميّة، يأتي شورت الدراجة الهوائيّة ليكون قطعة أخرى تتخطى حدود الإطلالة الرياضية وتصبح معتمدة في الإطلالة اليوميّة المنسّقة حتى مع القطع الأخرى الكلاسيكيّة.

لذلك، إن كنتِ تبحثين عن شورت مميّز لصيف 2020لا تتردّدي في اختيار ذاك بالطول الذي يصل فوق حدّ الركبة بقليل والذي يدلّ على موضة البيرمودا ولا تتردّدي أيضاً في اختياره من الليكرا أو الدنيم.

تذكّري جيّداً أنّه مهما كان قماش البيرمودا الذي تختارينه، يمكنكِ تنسيقه مع الصيحات ذاتها وهذا ما تؤكّده لنا إطلالات كيم كارداشيان التي كانت من الأوائل اللواتي اعتمدن موضة شورت الدراجة الهوائيّة مع الإطلالة الأنيقة ونسّقتها مع التوبات الكلاسيكيّة والسترة الجلديّة وحتى سترات الكيمونو الطويلة.

للدخول في التفاصيل، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ أيّ موضة معيّنة لا يمكن أن تصبح رائجة إن اكتفى حضورها على إطلالات عاشقات الموضة إذ لا بدّ من أن نراها على منصّة عروض أهمّ دور الأزياء وهذه الموضة بالتحديد قدّمتها علامة CHANEL في مجموعة كروز 2020

التي عرضت في كوبا كما في مجموعة خريف 2020

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إذاً، اختاري هذا الشورت (شورت الـ Bermuda يعود في ربيع 2020حتى بالقماش التويديّ ونسّقيه مع سترة تويديّة أيضاً أو قميص كلاسيكيّ وذلك بجعله بديلاً عن السروال الرسمي أو التنورة السكيني بالقصّة المستقيمة لإطلالة تأتي Formal.

أيضاً، يمكنكِ تنسيق هذا الشورت مع التوبات الرائجة هذا الموسم والتي تأتي بقصّة الـ Wrap مع قصّة الأكمام المنفوخة أو الطويلة كما يمكنكِ اختيار التوبات المزيّنة بالكشاكش ولكن مع شورت الدنيم فقط وليس الليكرا الذي تليق به السترات الطويلة أكثر أو التوبات الحريريّة بأسلوب اللانجري المنسّقة مع جاكيت الدنيم (جاكيت الدنيم موضة تسيطر على خريف 2020

فوقها مثلاً أو مع السترات الرياضيّة بأسلوب البومبر Bomber أو حتى مع التوبات القصيرة Crop Top أو الـ T Shirts لا سيّما تلك المطبّعة بالرسومات أو الشعارات.

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