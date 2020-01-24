محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: يبحث البعض عن العلاج بالأعشاب باعتباره جزء أصيل من الطب القديم، وأشيعت الأقاويل عن شعبة القديسين ودورها الفعال في علاج نوبات الحزن والاكتئاب وغيرها من المشكلات الصحية الأخرى، ولمعرفة حقيقة تلك العشبة الصفراء. لقراءة المزيد: تعالج الاكتئاب.. تعرف على فوائد وأضرار عشبة القديسين.. اضغط هنــــــا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعالج الاكتئاب.. تعرف على فوائد وأضرار عشبة القديسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.