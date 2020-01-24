قتل 25 شخصا في الصين.. كل ما تريد معرفته عن "الفيروس الغامض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

على مدار السبعين عامًا الماضية، وجد العلماء أن فيروسات "كورونا" يمكن أن تصيب الفئران والكلاب والقطط والخيول والخنازير والماشية، لكنّ الفيروس الذي أصاب البشر، يُعتبر سلالة جديدة من فيروس "كورونا"، والذي تم التعرّف عليه أول مرة عبر مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي الصينية، وأطلقوا عليه "الفيروس الغامض"، حيث قتل 25 شخصًا وأصاب 830 حالة حتى الآن.

وهنا نستعرض كل ما تريد معرفته عن "الفيروس الغامض" الذي أصاب عدد من الصينيين، وأعراضه وطرق الوقايه منه، وفقًا لموقع "health line" المعني بالصحة.

و"كورونا" البشري من أنواع من الفيروسات التي تؤثر على الجهاز التنفسي، وهي مرتبطة بالزكام والالتهاب الرئوي، وعادةً ما تبدأ الأعراض الشبيهة بالبرد أو الإنفلونزا من يومين إلى أربعة أيام بعد الإصابة بالفيروس.

أعراض الإصابة بالفيروس:

- العطس.

- سيلان الأنف.

- الشعور بالإرهاق والإعياء.

- السعال.

- التهاب الحلق.

- تفاقم الربو.

- في حالات نادرة، ارتفاع في درجة الحرارة يصل إلى الحمى.

هل من علاج للفيروس؟

- لا يوجد علاج له حتى الآن، لذلك يجب العناية بنفسك واتباع الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.

- يجب على المُصاب الراحة وتجنب الإفراط في الإجهاد.

- أيضًا شُرب كمية كافية من الماء.

- تجنب التدخين والمناطق المليئة بالملوثات والأدخنة.

- يمكن تشخيص الفيروس المسؤول عن طريق أخذ عينة من سوائل الجهاز التنفسي، مثل المخاط من الأنف أو الدم.

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كيفية انتقاله والعدوى:

لم يكن هناك الكثير من البحوث حول كيفية انتشار فيروس كورونا البشري من شخص إلى آخر، ومع ذلك، يعتقد أن الفيروسات تنتقل باستخدام السائل المفرز من الجهاز التنفسي بالطرق التالية:

- السعال والعطس دون تغطية الفم، يمكن أن ينثر قطرات من الرزاز الحامل للفيروسات في الهواء، وبالتالي ينتشر الفيروس.

- لمس أو مصافحة شخص مصاب بالفيروس.

- التلامس مع سطح أو جسم به الفيروس ثم لمس أنفك أو عينيك أو فمك.

- في حالات نادرة، قد ينتشر الفيروس التاجي عن طريق الاتصال بالبراز.

- الشتاء أو الخريف جواً خصباً لانتشار الفيروسات والأمراض بشكل عام وبالأخص فيروس الكورونا ينشط في هذه الفصول.

الوقاية من المرض:

- تجنب التواصل المباشر مع الأشخاص المصابين بأي مرض

- تغطية الفم والأنف بمنديل أثناء السعال أو العطس.

- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون

- تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم بدون غسل اليدين.

- تطهير الأسطح التي تتلوث سريعاً.

- تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات وأخذ قسط كاف من الراحة وتناول كمية كبيرة من السوائل.

الفيروس الجديد في الصين فقط

يذكر أنّ ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر جان جابور، قال في تصريح لوكالة أنباء الشرقة الأوسط، إنه لا توجد أي حالة من حالات الإصابة بفيروس "كورونا الجديد" في مصر، والذي حذرت منه المنظمة العالمية، مؤكدا أن مصر اتخذت كافة الخطوات والإجراءات اللازمة للتعامل الأمثل مع أي حالة حال ظهورها، فضلًا عن استعداداتها التي أعلنت عنها في الترصد الناشط للقادمين عبر الموانئ والمطارات من خلال توعية المسافرين والوافدين بأعراض المرض التي يمكن أن تحدث حالة الإصابة والإبلاغ عنها لأقرب مديرية صحية.

وبدأت إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ اجراءات جديدة مع الركاب القادمين من الصين، بعد إعلان الصين وفاة عدد من الحالات بالفيروس.

كما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، في مؤتمر الخميس إن المنظمة "لا تعلن حالة طوارئ صحية دولية بخصوص فيروس كورونا الجديد في الوقت الحالي"، مشيرًا إلى أن هذا الفيروس يمكن أن يسبب مرضا خطيرا ويمكن أن يكون مميتا، على الرغم من أن الأعراض لدى معظم الناس تكون أكثر اعتدالا. وأضاف أن معظم الذين ماتوا كانوا يعانون من مشاكل صحية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية التي أضعفت أجهزة المناعة لديهم.