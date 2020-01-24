فوائد مذهلة لا تتوقعها لـ"عين الجمل".. هذا ما يحدث عند تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

المكسرات بشكل عام لها فوائد عديدة للجسم ومن ضمنها "عين الجمل"، الذي يمتلئ بالعناصر الغذائية المفيدة، والتي يمكن أن يكون لها آثار إيجابية مذهلة على الجسم، كما أنه يمكن أن يقلل من مخاطر بعض المشاكل الصحية، نستعرض بعض فوائد تناوله وفق ما ذكر موقع "Bright Side" الأمريكي:

- تحسين حالة القلب

يحتوي عين الجمل على مجموعة من الأحماض الأمينية التي تعمل على انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثية وتقليل ضغط الدم، لذا فهو يحمي الجسم من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

- فقدان الوزن

وجدت دراسة أجريت عام 2010 أن الأشخاص الذين تناولوا المكسرات في نظامهم الغذائي فقدوا وزناً أكبر من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، كما أنه يساعد في تقليل الشهية ومساعدتك على مقاومة الرغبة الشديدة في الأكل.

- تقوية العظام

عين الجمل مصدر جيد لعنصر النحاس، ونقص هذا المعدن يمكن أن يزيد من خطر هشاشة العظام، هذه الحالة تجعل عظامك أرق وأقل كثافة، وبالتالي من السهل تعرضها للكسر، يوجد به أيضاً عنصر المغنيسيوم الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم اللازم لتكوين العظام.

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- حماية الجسم من الإصابة ببعض أنواع السرطانات

تناول عين الجمل يقلل أيضًا من خطر سرطان الثدي والبروستاتا وسرطان القولون والمستقيم، كما أنه يحتوي أيضاً على مادة البوليفينول الإيلاجيتانين، والتي يمكن أن تحول ميكروبات الأمعاء إلى مادة البول، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان المرتبط بالهرمونات، مثل سرطان الثدي والبروستاتا.

- حماية البشرة والجلد

يحتوي على فيتامينات E وF التي يمكن أن تساعد في حماية بشرتك من الجذور الحرة، والتي يمكن أن تكون ضارة لجسمك، كما أنها تساعد على منع التجاعيد وحماية الجلد من الجفاف.

- تحسين الصحة الإنجابية للذكر

يرتبط اتباع نظام غذائي غير صحي، غني بالكربوهيدرات المكررة، بانخفاض وظيفة الحيوانات المنوية، وعين الجمل يمكنه حماية الحيوانات المنوية عن طريق الحد من أضرار الأكسدة التي يمكن أن تسبب عيوبًا تناسلية للذكور.

- انخفاض خطر الإصابة بتصلب الشرايين

تصلب الشرايين هو حالة يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو فشل القلب، يحدث عندما يتراكم الكوليسترول LDL المؤكسد في الشرايين.

وعين الجمل يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، ويمكن أن يكون مفيدا بشكل خاص لأولئك الذين يكتبون أو يستخدمون فأرة الكمبيوتر كثيراً.