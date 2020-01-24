عبر خاصية الـ"ستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، شاركت الفنانة غادة عبدالرازق متابعيها وجمهورها صورا ومقاطع مصورة من احتفالها بعيد ميلاد حفيدها خديجة. بتورتة كبيرة عليها صورة بطلة ديزني "ياسمين"، وتاج الملكات احتفلت خديجة بعيد ميلادها، وشاركها الاحتفال ابنتها روتانا، ووالد خديجة. وتمنت غادة عبدالرازق لابنتها حياة مليئة بالسعادة، وظهرت الصغيرة مرتدية "سورتيت" قطة، وشاركتها شقيقتها الاحتفال. Advertisements يذكر أنه من المقرر أن تشارك غادة عبدالرازق في موسم رمضان، بمسلسل "سلطانة المعز".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. غادة عبدالرازق تحتفل بعيد ميلاد حفيدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.