"مش هتعرفها".. والد ميجان ماركل ينشر لها صورا من الماضي

فيديو جديد أنتجه والد ميجان ماركل، يتحدث فيه عن علاقته بها، وذلك قبل أن تتخلى عنه بحسب وصفه وتنضم للأسرة المالكة البريطانية، وقرار العيش مع الأمير هاري.

الفيلم التسجيلي ومدته نحو 90 دقيقة، ضم صورا ولقطات نادرة لميجان ماركل منذ الطفولة وحتى الشباب، بعض الصور مألوفة، إلا أن أغلبها ينشر لأول مرة وتظهر الصور تغير كبير في ملامحها حتى أنها لم تعرف في بعضها.

وقال توماس ماركل والد ميجان، والبالغ من العمر 75 عاما، إنه طرح هذا الفيديو كي يتحدث عن علاقته بابنته، ونفي الأمور الخاطئة التي قالتها عنه، موضحا أنه غار على ابنته وبكى حينما سارت مع أمير ويلز في حفل زفافها بدلًا منه.

وأظهرت الصور مراحل طفولة ميجان، والتي قال عنها توماس إنها أفضل ما كان في حياته منذ ولدت عام 1981، وتضمنت كذلك أول مرة غيرت فيها الحفاضة، والعديد من اللقطات الأخرى، مرورا بأعياد ميلاد وغيرها من المناسبات، وفقا لـ"ديلي ميل".

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لقطات منزلية، واحتفالات بإنجازات ميجان، ونزهات صيفية، جميعها لقطات ومقاطع مصورة من حياة ميجان شاركها والدها في الفيلم التسجيلي.

تصمن الفيديو كذلك لقطات من احتفال ميجان مع والدتها، وثم انتقالها للعيش مع والدها، ونزهاتهما معا.