- 1/16
- 2/16
- 3/16
- 4/16
- 5/16
- 6/16
- 7/16
- 8/16
- 9/16
- 10/16
- 11/16
- 12/16
- 13/16
- 14/16
- 15/16
- 16/16
فيديو جديد أنتجه والد ميجان ماركل، يتحدث فيه عن علاقته بها، وذلك قبل أن تتخلى عنه بحسب وصفه وتنضم للأسرة المالكة البريطانية، وقرار العيش مع الأمير هاري.
الفيلم التسجيلي ومدته نحو 90 دقيقة، ضم صورا ولقطات نادرة لميجان ماركل منذ الطفولة وحتى الشباب، بعض الصور مألوفة، إلا أن أغلبها ينشر لأول مرة وتظهر الصور تغير كبير في ملامحها حتى أنها لم تعرف في بعضها.
وقال توماس ماركل والد ميجان، والبالغ من العمر 75 عاما، إنه طرح هذا الفيديو كي يتحدث عن علاقته بابنته، ونفي الأمور الخاطئة التي قالتها عنه، موضحا أنه غار على ابنته وبكى حينما سارت مع أمير ويلز في حفل زفافها بدلًا منه.
وأظهرت الصور مراحل طفولة ميجان، والتي قال عنها توماس إنها أفضل ما كان في حياته منذ ولدت عام 1981، وتضمنت كذلك أول مرة غيرت فيها الحفاضة، والعديد من اللقطات الأخرى، مرورا بأعياد ميلاد وغيرها من المناسبات، وفقا لـ"ديلي ميل".
لقطات منزلية، واحتفالات بإنجازات ميجان، ونزهات صيفية، جميعها لقطات ومقاطع مصورة من حياة ميجان شاركها والدها في الفيلم التسجيلي.
تصمن الفيديو كذلك لقطات من احتفال ميجان مع والدتها، وثم انتقالها للعيش مع والدها، ونزهاتهما معا.
كانت هذه تفاصيل خبر "مش هتعرفها".. والد ميجان ماركل ينشر لها صورا من الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.