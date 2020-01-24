ماركات الحقائب الأكثر انتشاراً لربيع 2020

لقد كنا نفكر كثيراً في حقائب الربيع التي نريد أن نضيفها إلى مجموعة الحقائب التي لدينا بالفعل، فلماذا الانتظار؟ إن تصميمات الحقائب المختلفة وحقائب الكتف بالتحديد بشكل عام عادت بالتأكيد، لذا فإن الكثير منها يعكس اتجاهات حقائب 2020.

بعضها من علامات تجارية مثل Staud و Jacquemus التي انتشرت بشكل قوي والبعض الآخر من علامات تجارية قد لا تكون على دراية بها حتى الآن مثل Marargent و J.Soon، ثقي بنا، إنها جيدة وتستحق النظر إليها، استمري في التمرير لتشاهدي ماركات الحقائب مع صورة موضحة لشكل كل حقيبة، ننصحك أن تلقي نظرة عليها.

حقيبة Marargent Pierre Bag

أن حقائب Marargent تميل لأن تكون قطعة ثرية ويمكن الاستثمار فيها، كما أنها مناسبة تماماً للاتجاهات حقائب 2020.

ريجينا بيو حقيبة الموز

من كان يتوقع أن حقيبة بتصميم ثمرة الموز قد تكون أنيقة؟ ريجينا بيو Rejina Pyo هى ملكة الحقائب الغريبة التي في الواقع تبدو جميلة وأنيقة، نتوقع أن نرى هذه الحقائب كثيراً، خصوصاً مع أقتراب شهر أسابيع الموضة.

S.Joon حقيبة الدمعة

هذه الحقيبة الصغيرة هى أكبر مما تتخيلين، فبسبب تصميمها الذي يشبه الدمعة فإن الحقيبة تبدو من الداخل أعمق بكثير.

حقيبة Staud Soft Leather Moon Bag

كانت Staud's Moon Bag واحدة من أكبر الاتجاهات النجاحة في عام 2020ونتوقع أن تظهر بقوة في العام الجديد .

حقائب Far Mara Bag

إذا أغمضت عينيك، يمكننك أن تتخيلين عارضة الأزياء بيلا حديد ترتدي هذه الحقيبة، فهى من أكبر الداعمين لهذا الاتجاه، كل الدلائل تشير إلى ظهور هذه الحقيبة بقوة للفترة القادمة.

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حقيبة ألكساندر وانغ Wangloc Fortune Cookie Bag

بمجرد النظر إلى حقائب ألكساندر وانغ Alexander Wang المزينة بالكريستال هى متعة في حد ذاتها وكانت حقائب الحفلات اللامعة هذه في جميع عروض أزياء ربيع وصيف 2020، بالإضافة إلى ذلك، تم تصوير جيجي حديد وهى تحمل حقيبة مماثلة من قبل المصمم.

حقائب لوسي المبطنة A.W.A.K.E. Mode Lucy Padded Bag

إذا كنتِ ترغبين في إعطاء كتفيك قسطاً من الراحة أثناء التسوق أو السفر، فإن هذه الحقيبة من الجلد المبطنة هى أفضل رهان لكِ، إنها فضفاضة بما فيه الكفاية لحفظ كل الضروريات الخاصة بك وستجعل جميع ملابسك رائعة.

حقيبة Jacquemus La Boite

إن Jacquemus غير قادر إلى حد كبير على تصميم حقيبة لم تكون في أول خياراتك ومع بداية العام الجديد كانت حقائب جاكيموس المربعة التي تشبة الصندوق هى كل شيء، الآن جربيها وستلاحظين على الفور إن إطلالتك أصبحت ممتعة أكثر.

حقيبة برادا Prada Re-Edition 2000 نايلون

تم إعادة تصميم واحدة من أكثر حقائب النايلون شهرةً من برادا لعام 2020، إنها الحقيبة اليومية المثالية لفصل الربيع.

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