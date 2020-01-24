تعرف على الأبراج الأكثر عصبية.. البعض ينسى سريعا والآخر ينتقم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

العصبية من الصفات الموجود داخل كل شخص بنسب متفاوتة، لكن زيادتها عن الحد تسبب الكثير من المشكلات وتؤثر بالسلب على الشخص ذاته وعلى صحته، وأيضًا على المحيطين به.

وإذا كنت من المهتمين بعلم الأبراج والفلك، فيمكن للأبراج أن تخبرك عن نسبة العصبية في كل برج، وفقا لخبيرة الأبراج والأرقام الدكتورة رانيا شارود:

أبراج تنفعل بسرعة وتهدأ بنفس السرعة:

- برج الحمل (21 مارس - 19 إبريل):

برج ناري، ومن الأبراج الأكثر عصبية على الإطلاق، وسرعان ما يتخذ مواليده قرارات تضر بحياتهم، ورغم أن انفعاله سريع جدًا هدوءه أيضًا سريع جدًا.

- برج الأسد (23 يوليو - 22 أغسطس):

يتمادى مواليد البرج الناري في العصبية إذ مسّ أحد كبريائهم وكرامتهم، لكن سرعان ما يزول انفعالهم أيضًا.

- برج القوس (22 نوفمبر - 21 ديسمبر):

أيضا القوس من الأبراج النارية التي تنفعل كثيرًا، وتهدأ سريعًا أيضًا.

- برج الجوزاء (21 مايو - 20 يونيو):

تأتي عصبية "الجوزاء" الشديدة وفقًا لحالته المزاجية، كأنها قرار نابع من داخله، لكن أيضًا يهدأ سريعًا.

الأكثر والأسوأ عصبية:

- برج العقرب( 23 أكتوبر-22 نوفمبر):

يتصدر قائمة الأسوأ عصبية، فعند انفعاله لا ترى، ويبدو بهدوء رغبة في الانتقام، لذلك يجب الحذر منه.

-برج الثور(20 إبريل- 20 مايو):

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رغم تميزه بالطموح والغرور إلا أنه ينفعل بشده ولا ينس الخلاف مع الآخرين بسهولة.

-برج الجدي (22 ديسمبر- 19 يناير):

من أكثر الأبراج التي لا تعترف بالخطأ، ومواليده يتعصبون كثيرًا بالرغم من ارتكابهم الأخطاء الكثيرة تجاه الآخرون.

الأقل عصبية:

- برج الحوت (19 فبراير - 20 مارس):

من الأقل عصبية وإن انفعل سرعان ما يهدأ، ومواليده ينسون سريعا ولا يتذكرون هذه العصبية.

- برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر):

من الأبراج التي لا تنفعل كثيرًا، لكن عند العصبية يثور ثم يهدأ سريعا، ولا يتآمر ولا يحاول الانتقام.

- برج السرطان (21 يونيو - 22 يوليو):

هادئ وكتوم بطبعه، لكن عند الخلاف يتحول إلى العصبية الشديدة، ويكون لديه رغبة للانتقام.

- برج الميزان (23 سبتمبر- 23 أكتوبر):

من الأبراج الأقل عصبية وأيضًا يهدأ سريعًا عن الانفعال، فهو وسطي لا يظهر عصبيته أمام الشخص الذي يستفزه إذا كان هناك منفعة مشتركة بينهما.

- برج الدلو (20 يناير - 18 فبراير):

يعتبر الدلو من الأبراج الأقل عصبية، ولا يحب الصوت العالي.