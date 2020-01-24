أضرار تخزين الفواكه والأطعمة المطهية في الفريزر.. وإليكِ نصائح مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسى:

كثيرًا ما توجه المرأة العاملة مشكلة في كبيرة في إعداد وتحضير الأطعمة بمجرد العودة إلى المنزل، وتجد نفسها في مأزق كونها لا تستطيع الانتهاء من تجهيز الوجبات بسرعة نظرًا لضيق الوقت، لذا يلجأ البعض إلى تخزين الطعام المطهي والفواكه في الفريزر، ما يتسبب في الكثير من الأضرار.

يذكر الدكتور محمد مسعود أستاذ التغذية والمدير التنفيذي لمركز معلومات الأمن الغذائي، في تصريحه لـ"الخليج 365" مجموعة من هذه الأضرار:

- يفقد الطعام المطهي عند تخزينه في الفريزر مكوناته الغذائية وقيمته، وبالتالي يصبح عديم الفائدة، ويؤدي التخزين لفترة طويلة إلى إصابتها بالبكتيريا.

- تخزين الأفوكادو والتفاح والموز والحمضيات والتوت والخوخ والمشمش وغيرها من الفاكهة في الفريزر، سوف يؤدي تبريد هذه الثمار إلى فقدان الطعم والنكهات والقوام، ومع ذلك يمكنك تبريدها لمدة 30 دقيقة قبل تناول الطعام إذا كنت تريدها طازجة لأطول فترة ممكنة.

- تناول هذه الأطعمة بعد فقدان قيمتها الغذائية قد تؤدي إلى الإصابة بالإسهال وآلام المعدة، ويصل الأمر إلى الإصابة بالتسمم الغذائي والميكروب.

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الطريقة الصحيحة لحفظ الأطعمة:

- يجب حفظ المنتجات الحيوانية أو النباتية المطهية لفترات قصيرة جدًا داخل الفريزر، حتى لا تفقد قيمتها الغذائية.

- لحفظ الأسماك يتم تنظيفها ووضعها في الفريزر دون طهي.

- يتم حفظ الخضروات بدون طهي في الفريزر عن طريق تنظيفها ووضعها في أكياس بلاستيكية شفافة، ولفترة لا تزيد عن شهرين.

- تخزين الخضروات الورقية المطهية مثل "السبانخ والملوخية" في الفريزر لمدة أقل من 3 أيام حتى لا يؤدي إلى تلفها.

- إذا كانت ربة المنزل ترغب في حفظ الخضروات الورقية في الفريزر يجب تنظيفها فقط دون طهي ووضعها في الفريزر.

- يجب عند خروج الأطعمة من الفريزر وضعها في درجة حرارة الغرفة كي تفك (إذابة بطيئة).