محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي
من المعروف أن المشاركات في مسابقات ملكة جمال الكون، يرتدين الأزياء الوطنية التي تعبر عن ثقافة كل بلد، والتي تكون مستوحاة من المخلوقات الأسطورية، إلى المعالم التاريخية أو الطبيعة أو غير المألوفة وغيرها.
وملكة جمال الكون مسابقة تعقد سنويًا في إحدى مدن العالم، حيث تتبارى فيها فتيات تم اختيارهن كملكات للجمال في بلدانهن، بحيث تتسابقن للحصول على تاج "ملكة جمال الكون".
جمعنا لكم خلال الألبوم المرفق بالأعلى مجموعة من فساتين متسابقات ملكة جمال العالم في عامي 2018 و2019، والتي تتميز بالإبداع، وتعبر عن الثقافات المختلفة الحديثة والقديمة والفولكلوريات، في مزيج سحري ومختلف عن الأزياء التقليدية المعروفة.
كانت هذه تفاصيل خبر غير تقليدية.. أغرب 15 فستانا مدهشا لمتسابقات ملكة جمال الكون (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.