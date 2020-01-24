بالبشاميل والمهلبية.. 5 طرق شهيّة لتحضير البطاطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

يميل الجميع إلى المأكولات المرتبطة بفصل الشتاء التي تُشعرنا بالدفء في الأجواء الباردة، ولعل من بينها "البطاطا" والتي اعتدنا تحضيرها بالطريقة التقليدية عبر "الشوي"، لكن نقدم لكم مجموعة من الوصفات المتعددة لتناول البطاطا بطرق شهيّة.

بطاطا بالبشاميل:

- المقادير:

- كيلو بطاطا مسلوقة.

- 3 أكواب لبن.

-2 ملعقة كبيرة زبدة.

- 2 ملعقة كبيرة دقيق.

- نصف كوب قشدة بلدي.

- كوب سكر.

- زبيب.

- جوز هند.

- الطريقة:

- اخلطي الدقيق والزبدة على النار، ثم ضيفي اللبن والقشدة والسكر واستمري في التقليب.

- ادهني البايركس بالزبدة، وضعي به طبقة من البشاميل، ثم طبقة من البطاطا المسلوقة، وضيفي جوز هند وزبيبًا.

- ضيفي طبقة من البشاميل، ثم أدخلي البايركس الفرن، حتى تمام النضج وقدميه.

بطاطا بالكريمة:

- المقادير:

- دقيق.

- بيض.

- بطاطا.

- كريمة.

- ملح.

- زبدة.

- بقسماط.

- مرقة.

- فلفل.

- الطريقة:

- شوحي الزبدة مع الدقيق ومكعب مرقة على النار.

- اسلقي البطاطا أولاً ثم تُهرس قليلاً وتضاف إلى الطاسة مع التقليب المستمر.

- ضيفي البقسماط في البايركس المدهون بالزيت.

- اخلطي الكريمة مع البيض، ويضاف إلى البايركس فوق خليط البطاطا.

- ضيفي الجبنة المبشورة وأدخليه الفرن حتى يكتمل النضج.

بطاطا بالقشدة واللبن:

- المقادير:

- كيلو بطاطا مسلوق.

- كوب دقيق.

- كوب سكر.

- نصف كوب لبن.

- نصف كوب قشدة.

- باكو بيكنج بودر.

- رشة ملح.

Advertisements

- 3 بيضات.

- فانيليا.

- زبيب.

- جوز هند.

- فول سوداني.

- الطريقة:

- يُخلط الدقيق والسكر واللبن والقشدة والبيكنج بودر ورشة ملح.

- ثم يُخفق البيض والفانيليا ويضاف لخليط الدقيق.

- تُضاف البطاطا المسلوقة المهروسة ونقلب جيداً.

- يُدهن البايركس بالزيت أو أي "صينيّة" ثم يُصب جزء من الخليط فيها.

- يضاف الفول السوداني والزبيب ويصب الجزء الآخر من البطاطا.

- يضاف جوز الهند على الوجه ويضغط عليه وتوضع في الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

بطاطا بالشيكولاتة:

- المقادير:

- كيلو بطاطا مسلوقة.

- نصف كوب لبن.

- نصف كوب زبدة.

- نصف كوب سكر.

- زبيب.

- جوز هند.

- فول سوداني.

- 2 كوب شيكولاتة مبشورة.

- ربع كوب زيت.

- الطريقة:

- تُسيح الزبدة على النار ثم يضاف إليها اللبن والسكر ويذوب.

- يضاف الزبيب وجوز الهند والبطاطا وتهرس جيدا ثم توضع في أطباق التقديم.

- يسخن الزيت على النار ثم تضاف إليه الشيكولاتة وتذوب وترفع من على النار وتقلب جيداً.

- تضاف الشيكولاتة على وجه البطاطا وتقدم مزينة بالفول السوداني.

بطاطا بالمهلبية:

- المقادير:

- بطاطا مسلوقة ومهروسة.

- نشا.

- لبن.

- سكر.

- حبوب الشيكولاتة الملونة.

- الطريقة:

- ضعي بعض اللبن في وعاء على النار مع السكر والنشا، اخلطيهم جيدًا، حتى يتماسك الخليط؛ لتحصلي على المهلبية.

- افردي البطاطا في وعاء بايركس أو أي " صينيّة" عندك.

- ضعي المهلبية فوقها.

- أدخليها الثلاجة لتتجمد.

- زينيها بحبوب الشيكولاتة الملونة وتقدم باردة.