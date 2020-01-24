إطلالات الفاشينيستا العربيات في أسبوع باريس للهوت كوتور

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2020 04:40 مساءً - شاهدنا عددًا كبيرًا من الفاشينيستا العربيات وقد حضرن فعاليات أسبوع باريس للموضة للهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020، وقد تحدّيْن البرد في باريس في اختياراتهنّ من الأزياء العصرية والمميزة ذات الطابع الشبابي الجريء، وقد لفتتنا اطلالاتهنّ التي جمعناها بالصور اليوم، لتلقي عليها نظرة قريبة وتستوحي منها بعض الأفكار العصرية.



ديما الأسدي في اطلالة مشرقة معرقة:

اطلالة معرقة اعتمدتها ديما الأسدي



رصدنا لديما الأسدي عددًا من الاطلالات اللافتة خلال أسبوع باريس للهوت كوتور، مثل هذا اللوك المشرق المستوحى من الثمانينيات، والذي اختارت فيه تنورة كلوش وبليزر قصيرة معرقتين بألوان غنية، ومن تحت البليزر نسقت توب ياقة عالية باللون الأسود، وأكملت اللوك باكسسوارات من الجلد الأبيض أضافت من خلالها لمسات من العصرية.

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كارن وازن في لوك شبابي مميز:

كارن وازن في لوك عصري





تنسيق ذو طابع شبابي شاهدنا به كارن وازن في أول أيام أسبوع باريس للموضة، وقد اختارت شورت قماشيًّا باللون الرمادي، زينت خصره بحزام من الجلد، وقد نسقت معه توب واسعة باللون البيج وجزمة عالية من الجلد الأسود، وأكملت اللوك بحقيبة كتف وقفازات وقبعة بيريه.





هلا العبدلله في تنسيق شبابي بدرجات الباستيل:

هلا العبدالله في اطلالة مميزة من جورج حبيقة





أما هلا العبدالله فقد اعتمدت في اطلالتها على درجات الباستيل الناعمة، وقد اختارت جمبسوت باللون البيج من جورج حبيقة Georges Hobeika بقصة شبابية كاجوال، ومن فوقه نسقت معطف puffer باللون الزهري الفاتح، وأكملت اللوك بحذاء أسود وشنطة يد من الجلد باللون الأبيض.

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رانيا فواز في تنسيق شبابي في البنطلون الفضي:

رانيا فواز في اطلالة عصرية





لوك عصري نسقته رانيا فواز وقد استوحته من حقبة نهاية التسعينيات وبداية العام 2000، وقد اختارت فيه بنطلون ميتالك باللون الفضي مع بودي مزركشة باللونين البيج والأسود، ومن فوقها معطف ثقيل من الجلد والفرو، وأكملت اللوك بشنطة يد صغيرة وصندل بكعب عالٍ.

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ليلى العبدلله في تنسيق عصري في القميص الأبيض:

ليلى العبدالله في اطلالة باللونين الزهري والأبيض





تنسيق عصري اعتمدته ليلى العبدلله تحدّت به طقس باريس البارد خلال أسبوع الموضة، وقد اختارت قميصًا أبيض بقصة طويلة وواسعة، ومن فوقه نسقت تنورة من الشيفون المطرز باللون الأبيض، وأكملت اللوك بجزمة طويلة من الجلد الأبيض وشنطة يد معدنية باللون الفضي.





لوك في البدلة الزرقاء نسقته مرام زبيدة:

بدلة رسمية باللون الأزرق نسقتها مرام زبيدة



أما الفاشينيستا مرام زبيدة، فقد اعتمدت عددًا من الاطلالات اللافتة خلال أسبوع باريس للهوت كوتور، منها هذا اللوك الذي نسقت فيه بدلة رسمية بتصميم شبابي باللون الأزرق الفاتح، ومعها حقيبة كتف مبتكرة باللون الأسود من برادا Prada، وجزمة بيضاء عالية باللون الأبيض.



اطلالات عصرية نسقتها الفاشينيستا العربيات خلال أسبوع باريس للهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020 شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأكثر تميزًا برأيكِ.

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