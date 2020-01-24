جنيفر أنيستون في أجمل أزياء سوداء على السجادة الحمراء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2020 04:40 مساءً - اسم جنيفر أنيستون Jennifer Aniston على كل لسان في هذه الفترة، بعد اللقاء التاريخي الذي جمعها بزوجها السابق النجم براد بيت Brad Pitt في حفل الـ Sag Awards مؤخرًا بعد تكريمهما، وقد بدت متألقة في اطلالة ناعمة من ديور Dior، اختارتها باللون الفضي، لكن وكما لاحظنا فإنها منذ فترة وهي تختار تصميمات أزياء سوداء على السجادة الحمراء وفي مختلف المناسبات، وقد تألقت بها وناسبتها تمامًا وقد جمعنا بالصور أجمل اطلالاتها التي تألقت بها باللون الأسود بأسلوب جمع بين الأناقة والعصرية.



جنيفر أنيستون في فستان أسود من ديور في حفل الغولدن غلوبز:

فستان أسود ناعم من ديور تألقت به جينيفر أنيستون



مؤخرًا وفي حفل الغولدن غلوب Golden Globe 2020 شاهدنا جنيفر أنيستون Jennifer Aniston وقد اختارت اطلالة مميزة في فستان سهرة باللون الأسود من ديور Dior، تصميمه ناعم من دون أكمام ومزين بكشكش عند منطقة الصدر، خصره محدد بحزام وتنورته كلوش، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية فاخرة وبدت أنيقة وناعمة.

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جمبسوت أسود من براندن ماكسويل تألقت به جنيفر أنيستون:

جمبسوت أسود من براندون ماكسويل تألقت به جينيفر أنيستون



في إحدى المناسبات شاهدنا جنيفر أنيستون Jennifer Aniston في اطلالة مميزة جمعت فيها بين الأناقة والعصرية، حيث اختارت جمبسوت باللون الأسود من براندن ماكسويل Brandon Maxwell بقصة الكتف الواحدة المميزة، وقد نسقت معه مجوهرات ناعمة وكلاتش أنيقًا أسود.





فستان قصير من الجلد الأسود اعتمدته جنيفر أنيستون:

فستان قصير من الجلد الأسود من سيلين اعتمدته جينيفر أنيستون



لوك عصري نسقته جنيفر أنيستون Jennifer Aniston على السجادة الحمراء، وقد اختارت فيه فستانًا قصيرًا من الجلد الأسود بتصميم شبابي من سيلين Celine، ياقته عالية وله حزام على الخصر وتنورته وصل طولها أعلى حد الركبة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ بتصميم ناعم.

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اطلالة براقة في فستان قصير من ستيلا مكارتني:

فستان قصير براق من ستيلا مكارتني اعتمدته جينيفر أنيستون



فساتين الترتر من أبرز صيحات الموضة وهنا شاهدنا جنيفر أنيستون Jennifer Aniston وقد اختارت اطلالة عصرية وجذابة في فستان قصير أسود من الترتر البراق من ستيلا مكارتني Stella McCartney، أكمامه طويلة وياقته مفتوحة على شكل حرف V، وقد نسقت معه صندلًا أسود بكعب عالٍ.



شاهدي بالصور أجمل اطلالات جنيفر أنيستون Jennifer Aniston التي تألقت بها باللون الأسود بأسلوب جمع بين الأناقة والعصرية على السجادة الحمراء.

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