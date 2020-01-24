إطلالات أنيقة تناسب الطقس الماطر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2020 04:40 مساءً - في الأيام التي نستيقظ على الغيوم والأمطار، ربما لا نفكر في اختيار اطلالة أنيقة، فقط نبحث عمّا يحمينا من الأمطار ويوفر لنا الدفء والراحة.



أصبحت الموضة متنوعة إلى حد أنها توفر خيارات أنيقة حتى تحت الطقس القاسي، فهناك معاطف عملية تحميكِ من الأمطار وتوفر لكِ الدفء من دون أن تبدي مملّة. في ما يلي نستعرض مجموعة من الاطلالات الشتوية الأنيقة المناسبة في الطقس الماطر والغائم.

تابعي المزيد: 4 إطلالات Must-Haves لشتاء 2020..بالفيديو



الألوان الساطعة

الألوان الساطعة



بدلًا من اختيار معطف المطر بلون حيادي مثل البيج أو الأسود، ننصحكِ باختيار معطف من خامة مضادة للماء، ومزين بلون ساطع يضيف لاطلالتكِ تحت المطر، لمسة نابضة بالحياة. مثلًا نسقي معطفًا باللون الأصفر أو البرتقالي، وهي ألوان رائجة في موضة 2020، ونسقيه مع أزياء أساسية مثل سكيني وكنزة صوف برقبة.

Advertisements



الكاروهات على طريقة بيلا حديد

الكاروهات على طريقة بيلا حديد



مازلنا نتناول أفكارًا لاعتماد معطف المطر المضاد للماء، والذي عادة ما يكون بستايل الترنش. اختارت عارضة الأزياء بيلا حديد معطف المطر المزين بطبعة الكاروهات الكلاسيكية، والمعروفة باسم التارتان.

نسقت بيلا حديد المعطف الكاروهات الأحمر مع جينز مستقيم أزرق وسويت شيرت يستايل الـ "hoodie" المزود بغطاء للرأس يحميكِ من المطر. كذلك اعتمدت "حديد" كاب من الصوف للتدفئة.



النعل الضخم يحميكِ من المطر

النعل الضخم يحميكِ من المطر



بالإضافة إلى تجديد معطف المطر، أيضًا اختيار حذاء مناسب، هو أمر مهمّ لاطلالة أنيقة في مثل هذا الطقس القاسي، لذلك، ننصحكِ بانتعال حذاء مصمم بنعل ضخم مثل أحذية الـ "platform" التي شاهدناها على عارضة الأزياء جيجي حديد، وأيضًا الممثلة الأمريكية جنيفر أنيستون التي نسقته مع اطلالة من الجلد.



رغم أنه خيار غير مألوف، إلا أنّ الأحذية المزودة بكعب عالٍ يمكن أن تحميكِ من المطر، وفي الوقت نفسه تحقق لكِ اطلالة أنيقة. شاهدي مجموعة من الاطلالات المناسبة في الطقس الغائم والماطر.

تابعي المزيد: موديلات بدلات رسمية تناسب اطلالات المكتب