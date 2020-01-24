كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2020 04:40 مساءً - موديلات العبايات السوداء المطرزة دائماً في تجدد، لا تتخلى عنها الفتيات، وتفضل أن تظهر بشكل دائم بتصاميم مختلفة، لاسيما هذا النوع من التصاميم.

وتختلف التطريزات بموديلات العبايات السوداء لتناسب كل أذواق الصبايا، ولهذا نعرض لكِ موديلات عبايات سوداء مطرزة موضة 2020.



عبايات مطرزة على الأكمام

عبايات مطرزة على الأكمام





بموديل أنيقة للعبايه السوداء من الساتان الحريري، مع تطريز فضي على الأكمام من abaya ego، مناسبة أكثر للسيدات بعمر الثلاثين، لتمنحكِ اطلالة فخم وراقية.

اختاريها بالمناسبات المسائية، مع ألوان حجاب بالدرجات الأساسية كالأسود والأبيض، وكلتش لامع فضي، وحذاء مدبب، للمسة أكثر رشاقة.

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عبايات بجيوب كبيرة مطرزة

عبايات بجيوب كبيرة مطرزة





أما هذا التصميم للعبايه المطرزة من lazord abaya، فهو لصاحبات العبايات مع الجيوب الكبيرة، والتي تعتبر من التصميمات العصرية لموضة 2020، خاصة مع تطريزات الخرز باللون الأسود على العبايه.

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عبايات مع تطريزات الخرز باللون الأسود

عبايات مع تطريزات الخرز باللون الأسود





لمسات الخرز باللون الأسود على العبايه من نفس اللون تمنحكِ مظهر أكثر أناقة لموضة عبايات 2020، كالعبايه من seera abaya، بتطريزات الورود على منطقة الكتف والصدر، مع أكمام الجرس المكشكشة التي أضافت لمسة أخرى عصرية لموديل العبايه.

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عبايات مع تطريزات على الجنب

عبايات مع تطريزات على الجنب





هذا املوديل مناسب للصبايا طويلات القامة أكثر، لكي تلفت الأنظار لمنطقة الساقين، يمكنكِ اختيار هذا الموديل من abayat tooq، مع اللمسة البسيطة للخرز الأسود، لاطلالة غير متكلفة، تناسبكِ في كل الأوقات، ويمكن أن تنسقيها بأكثر من طريقة مختلفة، فهي تجمع بين الستايل الكاجوال والكلاسيك.



إليكِ بهذا الألبوم موديلات عبايات سوداء مطرزة موضة 2020، ما رأيكِ بها؟

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