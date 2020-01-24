نجمات الصف الأول في عروض باريس للهوت كوتور

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2020 04:40 مساءً - مثل العادة تشارك النجمات العالميات في فعاليات أسابيع الموضة، من خلال وجودهنّ في الصف الأول للعروض لدعم ومتابعة دور الأزياء المفضلة لديهن، وخلال أسبوع باريس للهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020، لاحظنا حضورًا كبيرًا للنجمات العالميات اللواتي اعتمدن أجمل تصميمات الأزياء المميزة والعصرية، لاطلالات الصف الأول، وقد جمعناها لكِ اليوم بالصور لتختاري الأجمل برأيِك، وإليكِ بعض الأمثلة.



أوما ثرمان في اطلالة أنيقة في عرض دار ديور:

أوما ثرمان في عرض دار ديور





حلّت النجمة الأمريكية أوما ثرمان Uma Thurman ضيفة في عرض دار ديور Dior للهوت كوتور، وقد حضرت برفقة ابنها الشاب، واختارت اطلالة كلاسيكية أنيقة كانت عبارة عن بنطلون قصير بنقشة الكارو باللونين الأسود والأبيض، مع بليزر أنيق أسود، ومن فوقهما معطف طويل باللون الرمادي الداكن، وحذاء بكعب عالٍ باللون الأحمر العنابي.

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ريز ويزرسبون في اطلالة مسائية في عرض دار أرماني:

ريز ويزرسبون في عرض ارماني



كان للنجمة ريس ويزرسبون Reese Witherspoon حضور كبير ولافت منذ بداية العام 2020 على السجادة الحمراء في حفلات مختلفة، وها هي تأتي لباريس لمتابعة عرض أرماني بريفيه Armani Prive وقد اختارت لهذه المناسبة اطلالة حملت توقيع الدار، كانت عبارة عن جمبسوت باللون الأسود البراق من دون أكمام وبقصة ضيقة، نسقت معه حذاءً كلاسيكيًّا بكعب عالٍ.



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سونام كابور في عرض فالنتينو في اطلالة باللون الأبيض:

سونام كابور في عرض فالنتينو





تألقت نجمة بوليوود سونام كابور Sonam Kapoor في اطلالة راقية ومميزة في عرض دار فالنتيو Valntino حيث اختارت فستان ماكسي أبيض بقصة القميص من الأعلى، مع تنورة بليسيه منسدلة زينته بمجوهرات ذهبية بارزة، واختارت مع اللوك وشاحًا مزركشًا أضافت من خلاله لمسات حيوية إلى اللوك بشكل عام.

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كارلا بروني في عرض جان بول غوتييه في اطلالة باللون الأسود:

كارلا بروني في اطلالة بالأسود في عرض جان بول جوتييه





حضرت كارلا بروني Crala Bruni عرض دار جان بول غوتييه في اطلالة جمعت بين الأناقة والعصرية باللون الأسود، حيث اختارت فستان ميدي بقصة الترانكشوت الأنيقة، مع جوارب نسائية مخرمة وحذاء أنيق بكعب عالٍ وحقيبة باللون الفضي الميتالك.



خلال أسبوع باريس للهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020 شاهدنا أجمل اطلالات النجمات العالميات وقد تألقن بأجمل التصميمات التي جمعت بين الأناقة والعصرية.

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