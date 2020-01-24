إطلالات شتوية للمحجبات بنفس اللون

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2020 04:40 مساءً - أسلوب الاطلالة بنفس اللون من الصيحات الأكثر رواجًا هذا الموسم، واعتمدتها الفاشينيستا المحجبات بطرق عصرية، وتباعًا نالت إعجاب الكثير من الصبايا.

فلم يكن ارتداء اطلالة كاملة باللون الأسود أو الأبيض أو إحدى درجات النود، من الصيحات التي ستتجرأ الفتيات وتعتمدها، إلا أنها أصبحت الآن ستايل أساسي لا يمكن الاستغناء عنها، وسوف نعرض لكِ مجموعة اطلالات شتوية للمحجبات بنفس اللون لتستوحي منها أفكار لستايلكِ.

اطلالة كاملة باللون الأبيض الكريمي للمسة مخملية

اطلالة كاملة باللون الأبيض الكريمي للمسة مخملية





اختارت الفاشينيستا جسيرة اللون الأبيض الكريمي، ليكون أسلوبها لاعتماد اطلالة بنفس اللون، إذ اختارت فستان طويل واسع، مع معطف طويل وبنطلون أبيض بنفس الدرجات، مع حجاب روز، وحذاء بدرجات النود، لاطلالة مخملية من الدرجة الأولى.

ويمكنكِ بهذا اللوك أن تكسري حدة اللون بأي نوع من الاكسسورات، أو تعتمدي على الأسلوب الجرئ باختيار الاطلالة بالكامل بنفس اللون.

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اطلالة كاملة باللون الأسود الفخم لستايل راقي

اطلالة كاملة باللون الأسود الفخم لستايل راقي





اللون الأسود الفخم واحد من الدرجات التي يُنصح بأن تعتمديها بأسلوب الاطلالة بنفس اللون، لأنه من الدرجات الأساسية التي تبدو مريحة للعين.

اختارته الفاشينيستا جاسمين فارس بمعطف أسود فرو طويل، مع بنطلون وبوت الساق باللون الأسود، لاطلالة تمنحك رشاقة وطول مضاعف.

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اطلالة باللون البيج للمسة أنثوية

اطلالة باللون البيج للمسة أنثوية





أما الفاشينيستا لينا أسعد فهي كثيرًا ما تعتمد على أسلوب الاطلالة بنفس اللون، كهذا اللون للتنورة المكسرة مع التوب الشتوي، وبوت الساق بنفس الدرجات، لاطلالة أنثوية ناعمة، تضيف لها بعض الاكسسورات الذهبية للمسة مترفة.





اطلالة باللون الرمادي الثلجي أنيق وعملي

اطلالة باللون الرمادي الثلجي أنيق وعملي



في المقابل أعجبنا ستايل الفاشينيستا ميلانيا الترك، التي ارتدت توب وبنطلون باللون الرمادي الثلجي، ولكنها كسرت حدة اللون باختيار المعطف وبوت الساق الأبيض، وهي أحد الطرق التي يمكنكِ اتباعها لكسر حدة اللون قليلاً، مع الحفاظ على الأسلوب المحايد.

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