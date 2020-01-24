أبرز صيحات تنانير طويلة للمحجبات من وحي الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2020 04:40 مساءً - إن كنتِ من عشاق التنانير فأنت الأكثر حظًا هذا الموسم نظرًا لتوفر الكثير من الموديلات والطبعات، فقط عليكِ إنتقاء الموديل الذي يناسب شكل جسمك وتنسيقه بالشكل الصحيح على غرار الفاشينيستا المحجبات.

تنانير متوسطة الطول للمحجبات

تنورة ترتان Midi للمحجبات

لا تترددي في إعتماد التنانير متوسطة الطول Midi skirts، اختاري تنورة ترتان مزينة بأزرار أمامية ونسقيها مع بليزر أحادي اللون أو من نفس طبعة التنورة وقميص أبيض وأنتعلي بوت طويل لإخفاء الجزء المكشوف من الساق، أو اعتمدي تنورة Wrap غير متماثلة الأطراف ونسقيها على غرار الفاشينيستا سمر البرشا مع كنزة صوف قصيرة ببياقة عالية أطويها بداخل التنورة.

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تنانير بليسيه موضة 2020 للمحجبات

تنورة بليسيه بطبعة houndstooth

تبقى التنانير البليسيه المكسره واحدة من أبرز إتجاهات 2020، نسقتها الفاشينيستا المحجبات بطرق جذابة وأنيقة، ارتديها مع بليزر أسود Double breasted وتوب أسود وحقيبة كتف بحجم عملي وحذاء مسطح لإطلالة رسمية مريحة تناسب نهار عمل، كما يمكنك تنسيقها مع كنزة صوف واسعة وزيني الخصر بالحقيبة الحزام Belt bag لإطلالة على الموضة.

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تنانير صوف مستقيمة القصة للمحجبات

تنورة صوف مستقيمة القصة

تسابقت الفاشينيستا المحجبات على إعتماد التنانير الصوف مستقيمة القصة وحرصن على تنسيقها مع كنزة صوف طويلة من نفس اللون والنقشة، جربي تنسيق هذا اللوك الأنثوي الأنيق مع بوت برقبة قصيرة Ankle boots اذا كانت التنورة قصيرة، أما في حال أخترتِ تنورة طويلة تغطي الكاحل فهنا يمكنك إنتعال حذاء رياضي مريح.

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تنانير بطبعات الحيوانات للمحجبات

تنورة واسعة بنقشة جلد النمر

تجرئي واعتمدي تنورة طويلة مزينة بطبعة جلد النمر ونسقيها مع كنزة صوف برتقالية وسترة جلد قصيرة وزيني الخصر بحزام أسود عريض، ارتديه أعلى الخصر لتخفي بروز البطن.

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