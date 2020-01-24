مجموعة جان بول غوتييه للأزياء الراقية ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2020 04:40 مساءً - أعلن جان بول غوتييه اختتام مشواره في عالم الهوت كوتور من خلال احتفاله باليوبيل الذهبي في مجموعة ربيع وصيف 2020 خلال أسبوع الموضة الباريسي. لكنه أكد أنه سيعود قريباً بمشروع جديد.

Jean Paul Gaultier



وبالفعل فاقت مجموعته الأخيرة التوقعات، فاحتوت على 173 لوكاً نسائية ورجالية وححملت تنوعاً كبيراً فيها.

وأتت التصاميم كعادتها بارزة، قوية ومتمردة. تم التركيز فيها على التصاميم المستوحاة من الأحزمة العريضة، فأتت بشكل غريب ومميز. كما برزت الفساتين المصنوعة من التول والكشاكش والفساتين بنقشة البولكا دوتس. فضلاً عن ذلك، برزت الأقمشة اللماعة في المجموعة، فأتت على هيئة فساتين وسراويل وقمصان متنوعة.

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Jean Paul Gaultier



هذا ولفتتنا موضة الباتشوورك فأدخل المصمم خامات متنوعة مع بعضها البعض، فأتت التصاميم على شكل تحفة فنية مميزة.



بالفعل هذه المجموعة التي تحتفل باليوبيل الذهبي لعلامة ومسيرة جان بول غوتييه أتت غنية بامتياز وحوت على أفكار وصيحات عديدة منها.

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