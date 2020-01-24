كوفيات صوف رجالية حديثة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2020 04:40 مساءً - يمتاز فصل الشتاء بأجوائه الباردة وطقسه الماطر الذي يتطلب اختيار إطلالات محددة ومصنوعة من خامات شتوية دافئة تمنح الرجل الإطلالة الأنيقة والدافئة في آن واحد.

وبالطبع لا يمكن في فصل الشتاء الاعتماد على الملابس الثقيلة فحسب، بل يجب إرفاقها بالاكسسوارات الشتوية الانيقة التي لطالما برزت كقطعة أساسية وإضافية تمنح الدفء المطلوب والأناقة اللافتة بأسلوب لا يخلو من الفخامة.

وقد برزت لهذا الموسم الكوفيات الصوف الجذابة التي جاءت بألوان متعددة تناسب فصل الشتاء وملابسه لتنتقي منها ما ينال إعجابك.



كوفيات صوف باللون الأسود الفخم

كوفية صوف باللون الأسود مع نقشات من Givenchy



لا يمكن التخلي عن اللون الأسود في الشتاء، على اعتبار أنه واحد من الألوان المفضلة لدى الجميع في هذا الفصل كونه يناسب أجواءه.

وقد استطاعت الكوفية الصوف من جيفنشي Givenchy من لفت الأنظار إليها كونها جاءت مصنوعة من خامة الصوف الناعم والخفيف، في حين برزت بعض النقشات التي حملت شعار الدار عليها وجاءت باللون الرمادي.

أما بربري Burberry فقد قدمت كوفية تناسب الإطلالات الكاجوال بإمتياز، حيث جاءت باللون الأسود الفاخر مع نقشات بيضاء حملت اسم الدار بالخط العريض والبارز.



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كوفيات صوف رمادية اللون

كوفية صوف باللون الرمادي الفاتح مع نقشات من Gucci



لطالما كان اللون الرمادي من الألوان المفضلة لدى معظم الرجال، خاصة في الملابس الشتوية أو قطع الاكسسوارات البسيطة والخفيفة ومنها الكوفيات.

وقد برزت هذا الموسم لدى قوتشي Gucci كوفية باللون الرمادي من الصوف الناعم جاءت مزينة بنقشات باللون الأسود حملت شعار الدار، كما تميزت بوجود شراشيب سوداء في أسفلها.

أما لويفي Loewe فقد اكتفت باللون الرمادي في كوفيتها الصوف، حيث جاءت باللون الرمادي من دون أي نقشات وتميزت بوجود شراشيب من اللون نفسه في أسفلها.



كوفيات صوف باللون البيج الفاتح

كوفية صوف باللون البيج مزينة بنقشات من Valentino



يأتي اللون البيج هذا الموسم كلون ترند وأساسي في الملابس وفي قطع الاكسسوارات على حدّ سواء، وقد برز في العديد من الكوفيات الصوف الأنيقة.

وقد لفتت أنظارنا الكوفية من فالنتينو Valentino التي جاءت من الصوف الثقيل، حملت اسم الدار بخط عريض باللون الأحمر ما أضفى عليها جاذبية وجعلها مناسبة للإطلالات الكاجوال.

أما اذا كنت ترغب بكوفية تناسب الإطلالات الرسمية، فننصحك بإختيار الكوفية من Acne Studios التي جاءت باللون البيج الفاتح من الصوف الناعم من دون أي نقشات أو تطريز، لكن مع شراشيب في أسفلها.



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