صور زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2020 04:40 مساءً - تتمتع زينب فياض، ابنة النجمة هيفاء وهبي، بملامح جذابة جداً، وهي تشغل في الفترة الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي بصورها التي تنشرها بين الحين والآخر عبر حساباتها، لا سيما انستقرام. ويبدو أنها بدأت تسلك درب الشهرة من الباب العريض، بعيداً عن والدتها، حيث نشرت مؤخراً مجموعة من الصور ترتدي فيها فستان زفاف لإحدى المصممات الكويتيات، وقد بدت في غاية الأنوثة والجمال. فما أبرز أساليب المكياج التي تستخدمها زينب وما هي أوجه الشبه بينها وبين والدتها؟



مكياج زينب فياض

يبدو أن أبرز ما يجمع زينب فياض ووالدتها هيفاء وهبي هو عشقهما للموضة والجمال. فزينب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بأناقتها وإطلالاتها الفاخرة وأساليب المكياج الراقية التي تستخدمها، في مقدمها المكياج الدافئ الذي ظهرت به منذ فترة عبر انستقرام بأنامل خبيرة المكياج الكويتية ليلى جعفر، التي استخدمت فيها ظلال العيون بدرجات البرتقالي والبرونزي والكشمير، بلمسة لامعة، مع الكحل الأسود داخل العين. أما الشفاه فأبرزتها بالكونتور البني الداكن الذي رسمت به حدود شفتين، وأحمر الشفاه البني الفاتح. وفي صور أخرى، أطلت زينب فياض بمكياج سموكي بارز وفخم، استخدمت فيه ظلال العيون الترابية البنية المائلة الى اللون البصلي، بلمسة لامعة على كامل الجفن المتحرك والثابت، إضافة الى الظل الرمادي الداكن على الجفن المتحرك، ولمسة من الغليتر على مدمع العين. ولمنح العين اتساعاً، اعتمدت الظل الترابي تحت الرموش السفلى. أما أحمر الشفاه، فاعتمدته باللون الزهري المات.

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الى أي حد تشبه زينب فياض والدتها؟

الشبه بين زينب فياض وهيفاء وهبي

لا شك أن هناك العديد من أوجه الشبه بين زينب فياض ووالدتها هيفاء وهبي، فإضافة الى تقارب الملامح، لا سيما العينين والشفاه، تعتمد الاثنتان في كثير من الأحيان أساليب المكياج نفسها، لا سيما المكياج السموكي الفخم الذي يبرز العينين ويجعلهما أكثر اتساعاً وحجماً. كذلك، تعمد كل من زينب فياض وهيفاء وهبي الى إبراز الشفاه بطريقة أنثوية جذابة من خلال اعتماد كونتور الشفاه وألوان أحمر الشفاه الجذابة، مثل البني والزهري والنيود...

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