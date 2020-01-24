كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2020 04:40 مساءً - الحصول على جسم لامع ذو ملمس مميز هو رغبة كثير من الصبايا، لاسيما رائحة منعشة تدوم لوقت طويل تناسب الموسم. ولهذا اخترنا لكِ مجموعة خلطات للجسم برائحة مميزة في الشتاء.



خليط ملح البحر والفانيليا والغليسرين

خليط ملح البحر والفانيليا والغليسرين



- 2 ملعقة كبيرة من ملح البحر

- ربع كوب حليب

- 3 قطرات من سائل الفانيليا

- ملعقة كبيرة من الغليسرين



طريقة تحضير الماسك



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وخذي القليل من الخليط وضعيه على بشرتكِ.

ابدئي بفرك الجسم بلطف، للتخلص من البقع والجراثيم، والجلد الميت أيضًا.

كرري الخليط أثناء الاستحمام مرة أسبوعيًّا، للحصول على ملمس ناعم من السكر البني والحليب، ورائحة الفانيليا المميزة في الشتاء.

تابعي المزيد: التقشير البارد للوجه



خليط القهوة وزيت اللافندر

خليط القهوة وزيت اللافندر



- ملعقة كبيرة من القهوة

- 3 ملعقة كبيرة حليب

- 2 ملعقة صغيرة زيت لافندر



طريقة تحضير الخليط



اخلطي المكونات مع بعضها البعض.

استخدمي الخليط على بشرتكِ الرطبة أثناء الاستحمام، واتركيه على بشرتكِ يجف.

اشطفي جسمكِ بالماء.

كرري الخليط مرة أسبوعيًّا، لكي تحصلي على جسد منعش برائحة اللافندر مع القهوة، ويمكنكِ أيضًا الفانيليا للخليط إذا رغبتِ.

Advertisements

تابعي المزيد: حب الشباب عند المراهقات أسبابه ونصائح للعلاج