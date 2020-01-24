أفضل العطور الزهرية الملائمة ليوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2020 04:40 مساءً - تكتسب رائحة الزهور أهمية خاصة لدى كثيرات من النساء، وهذا ما يفسر الرواج الكبير الذي تلاقيه العطور الزهرية الفواحة. ولأن يوم الحب مناسبة مميزة بالنسبة الى المرأة، فلا بد من التألق بعطر رومانسي يتركز على نغمات الأزهار المنعشة التي تخطف الأنفاس. ولذلك، جمعنا لك في هذا المقال، باقة من أجمل العطور الزهرية الرومانسية الملائمة ليوم الحب، فاختاري من بينها ما يعجبك.



Daisy Eau So Fresh

Daisy Eau So Fresh

هذا العطر من مارك جاكوب، يذكرنا بفصل الربيع وأجوائه المنعشة المليئة بالفرح والحيوية، فهو عبارة عن باقة من الورود البرية الفواحة الممزوجة مع الفواكه مثل الغريب فروت والخوخ... إنه أحد العطور الزهرية الملائمة ليوم الحب، فرائحته المنعشة والطازجة ستجعل أوقاتك مليئة بالرومانسية.

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Rose Perfume Oil

Rose Perfume Oil

يُقال إن الزيوت العطرية تستمر رائحتها لفترة أطول مقارنة بالعطور العادية. وزيت الجسم المعطر هذا يشتمل على رائحة فواحة تدوم طويلاً، وعلى مكونات تهدئ البشرة وترطبها وتشعرك بالاطمئنان، مثل بزور العنب وزبدة الشيا. وكل هذه الميزات تجعله خياراً رائعاً ليوم الحب.



Very Irresistible

Very Irresistible

على رغم أنه تم إطلاق هذا العطر من جيفنشي في عام 2003، إلا أنه لا يزال يلاقي رواجاً وانتشاراً كبيرين بين النساء حتى الآن، والسبب وراء ذلك هو رائحة الورود التي يتركز عليها، والتي تمزج بين خمسة من أجمل الزهور الفواحة التي ستجعلك تضجين جمالاً وأنوثةً في يوم الحب.

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Trésor Lumineuse



Trésor Lumineuseهو نسخة عصرية من عطر Tresor الكلاسيكي، فهو بتركيبة أخف وأنعم، حيث يتركز على نغمات البنفسج والوردة الدمشقية، مع ملاحظات أساسية من الفانيليا والمسك. إنه عطر في غاية الجمال والرومانسية، ويلائم كثيراً إطلالتك في يوم الحب.



Chloé for Women

Chloé for Women

يمزج هذا العطر بين نغمات الفاوانيا والفريزيا وزنبق الوادي، التي تجعلته من أكثر العطور الرومانسية الفواحة. يعد عطر Chloé for Women أحد أفضل الخيارات ليوم الحب، إذ يضفي على إطلالتك لمسة راقية تخطف الأنفاس.

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Paris for Women

Paris for Women

يمثل هذا العطر مدينة الحب والرومانسية باريس، لذلك ليس هناك أفضل منه للحصول على إطلالة تلفت الأنظار في يوم الحب، فرائحته الكلاسيكة تمزج بين السوسن والبنفسج وزنبق الوادي، التي ستجعل رائحتك فواحة في كل مكان.

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