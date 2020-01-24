أفضل حبوب لتطويل الشعر بسرعه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2020 04:40 مساءً - بالإضافة إلى ضرورة اتباع نظام غذائي غنيّ بالفيتامينات للحفاظ على صحّة شعرك، تقدّم بعض العلامات التجارية مكمّلات غذائية تساهم بـ تطويل الشعر ونموّه وحماية فروة الرأس من المشكلات التي تهدّدها.



تابعي المزيد: ألماس غطى جذور شعر تشارليز ثيرون في حفل جوائز SAG

في ما يأتي افضل حبوب لتطويل الشعر بسرعه:



Nutrafol Core for Women

Nutrafol Core for Women



يعمل هذا المكمّل الغذائي على مكافحة الإلتهابات والجذور الحرّة التي تهدّد صحّة الشعر وتتسبّب بإضعاف بصيلاته، وهو غنيّ بالفيتامين (هـ) والكيراتين والكولاجين البحري وحمض الهيالورونيك، وهي مكوّنات تساعد في تسريع نموّ الشعر وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية المعززة لصحّته.



2- Pacifica Hair Nirvana Beauty Gummies

Pacifica Hair Nirvana Beauty Gummies



يأتي على شكل لبان بنكهة البطيخ، يحتوي هذا المكمّل الغذائي على البيوتين والفيتامينين C وE، ما يجعله خياراً مثالياً لمن تبحث عن جرعات إضافية وسهلة لتعزيز صحة شعرها.



3- Moon Juice Super Hair Daily Hair Nutrition

Moon Juice Super Hair Daily Hair Nutrition



الإجهاد هو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان الشعر وترقّقه. يمكن أن تساعد هذه المكملات الغذائية من Moon Juice على التحكم في الكورتيزول بفضل محولات أشواغاندا والجينسنغ - بالإضافة إلى جميع الفيتامينات والمعادن والمغذيات التي يحتاج إليها الجسم لدعم نمو الشعر الصحي.



4- Sugar Bear Hair Vitamins

Sugar Bear Hair Vitamins



بتركيبة غنيّة بالبيوتين وحمض الفوليك وزيت جوز الهند والفيتامين C، يساعد هذا المكمّل الغذائي على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وعلى نموّ الشعر بشكل صحيّ وسريع.



5- HUM Nutrition Hair Sweet Hair Growth - Vegan Gummies

HUM Nutrition Hair Sweet Hair Growth - Vegan Gummies



يأتي هذا المكمّل الغذائي بتركيبة لبان نباتي بنكهة التوت، خالي من الغلوتين، غنيّ بالبيوتين وحمض الفوليك يحمي فروة الرأس من الالتهابات والتهيّجات التي تؤثر على صحّة الشعر، كما يساعد في تجدّد الخلايا ونموّ الشعر بسرعة.

Advertisements



6- Vital Proteins Matcha Collagen

Vital Proteins Matcha Collagen



مع الكولاجين المصنوع من جلد البقر، ومسحوق جوز الهند، والماتشا الترابية، يوفر هذا المكمّل الغذائي جميع الأحماض الأمينية التي يحتاج إليها الجسم لتعزيز صحة الشعر والبشرة والأظافر في آن واحد.



7- Klorane Keratin Caps Dietary Supplements

Klorane Keratin Caps Dietary Supplements



تدعم كبسولات الكيراتين اليومية والكلورين المعبأة بالبيوتين نمو الشعر الصحي بينما تعمل الفيتامينات مثل B6 والزنك والسيلينيوم على تقوية الشعر بمرور الوقت.



8- PHYTOPHANÈRE Natural Dietary Supplement for Hair

PHYTOPHANÈRE Natural Dietary Supplement for Hair



تهدف المكملات الغذائية من فيتو إلى تقوية خصلات الشعر الرقيقة والتالفة بتركيبة نباتية تمزج بين مضادات الأكسدة من الفيتامينات A و B و C و E مع الأحماض الدهنية الأساسية.

تابعي المزيد: اكتشفي فوائد زيت الباراشوت للشعر