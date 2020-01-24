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شارك الفنان أحمد فهمي متابعيه، بصورة له برفقة كلب عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الأمور لم تقف عند هذا الحد، إذ دخلت زوجته الفنانة الشابة هنا الزاهد في مشادة كلامية مع إحدى المتابعات.
تلقى الفنان أحمد فهمي عددا من تعليقات متابعيه وأصدقائه الفنانين، منهم أسما شريف منير التي علقت قائلة: "حياتي يا ناس"، بينما جاءت تعليقات البعض: "بحبك جدًا" "إيه القمر دا ربنا يحميه".
ووسط هذه التعليقات ذكرت إحدى متابعات الفنان أحمد فهمي: "مابكرهش قدك فحياتي"، التعليق الذي استفز زوجته الفنانة هنا الزاهد، لتقرر الرد عليها: "طب لو بتكرهيه أوي كده عامله فيك اكونت ليه متورينا نفسك، وعملالو فولو ليه متريحاي نفسك وتعملي ان فولو.. ونسيت أقولك حاجة هو أكيد مش مستني حبك".
وأيد الكثير من متابعي "فهمي" تعليق "هنا": "في الجبهة الصراحة.. أنا بقى مش بحب حد قدك أنتي وفهمي" "عندك حق والله" "هو أنتي بتعرفيه عشان تكرهيه".
كانت هذه تفاصيل خبر متابعة تنتقد أحمد فهمي.. وهجوم مضاد من هنا الزاهد: "ورينا نفسك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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