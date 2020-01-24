تحدثت المطربة جنات، خلال لقاءها مع برنامج "The Insider بالعربي"، عن ابنتها جنات، والتي رزقت بها في مايو من العام الماضي.
وقالت "جنات"، إن من ترعى ابنتها بشكل دائم هي والدتها، وبالتالي أصبحت متعلقة بجدتها بشكل أساسي، ويأتي في المرتبة الثانية والدها، أما هي فتأتي في المرتبة الأخيرة، "أنا آخر حد".
وقالت "جنات"، إنها لم تتغير منذ ولادة طفلتها، وقالت إنها معتبراها شقيقتها الصغيرة وليست ابنتها، رغم أنها تتركها لفترات طويلة مع والدتها وأبيها.
يذكر أن آخر أعمال جنات هو أغنية مسلسل "بخط الإيد".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. جنات تتحدث عن ابنتها: أنا آخر حد في حياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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