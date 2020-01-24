دخلت على إثره العناية المركزة.. كل ما تريد معرفته عن مرض نادية لطفي

تمكث الفنانة الكبيرة نادية لطفي في مستشفى المعادي العسكري منذ عدة أيام نتيجة لمعاناتها من نزلة برد حادة، وبعض المشاكل الصحية الأخرى، بالإضافة إلى معاناتها من الالتهاب الرئوي.

وتحسنت حالة نادية لطفي على مدار اليومين الماضيين، إلا أنها ما لبثت وتدهورت من جديد، لتدخل العناية المركزة صباح اليوم وتوضع على جهاز التنفس الصناعي، ويستعرض التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن مرض الالتهاب الرئوي الذي أدخل نادية لطفي العناية المركزة.

ما هو الالتهاب الرئوي؟

الالتهاب الرئوي هو التهاب في إحدى الرئتين أو كلاهما، يحدث بسبب البكتيريا والفيروسات والفطريات.

تسبب العدوى التهابًا في الأكياس الهوائية في الرئتين، وتسمى الحويصلات الهوائية، حيث تمتلئ الحويصلات الهوائية بالسائل أو القيح، ما يجعل التنفس صعبًا.

تابع القراءة لمعرفة المزيد عن الالتهاب الرئوي وكيفية علاجه.

هل هو معدي

الجراثيم التي تسبب الالتهاب الرئوي معدية، هذا يعني أنه يمكن أن ينتشر من شخص لآخر.

يمكن لكل من الالتهاب الرئوي الفيروسي والبكتري أن ينتشر للآخرين من خلال استنشاق القطيرات المحمولة بالهواء، من العطس أو السعال.

يمكن أيضًا التقاط عدوى التهاب رئوي عن طريق ملامسة الأسطح أو الأشياء الملوثة بالبكتيريا أو الفيروسات، التي تسبب الالتهاب الرئوي.

أعراض الالتهاب الرئوي

يمكن أن تكون أعراض الالتهاب الرئوي خفيفة إلى مهددة للحياة. يمكن أن تشمل:

السعال الذي قد ينتج البلغم (المخاط).

حمى.

التعرق أو قشعريرة.

ضيق في التنفس يحدث أثناء القيام بالأنشطة العادية أو حتى أثناء الراحة.

ألم في الصدر يكون أسوأ عندما تتنفس أو تسعل.

مشاعر التعب أو التعب.

فقدان الشهية.

الغثيان أو القيء.

الصداع.

يمكن أن تختلف الأعراض الأخرى حسب العمر والصحة العامة:

الأطفال أقل من 5 سنوات قد يصابون بالصفير.

قد يبدو أن الرضع ليس لديهم أعراض، لكن في بعض الأحيان قد يتقيئون، أو يفتقرون إلى الطاقة، أو لديهم مشكلة في الشرب أو الأكل.

أسباب الالتهاب الرئوي

هناك عدة أنواع من العوامل المعدية التي يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي.

الالتهاب الرئوي الجرثومي.

السبب الأكثر شيوعًا للالتهاب الرئوي الجرثومي هو العقدية الرئوية.

الأسباب الأخرى تشمل:

الميكوبلازما الرئوية.

المستدمية النزلية.

البكتيريا المستروحة.

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الالتهاب الرئوي الفيروسي.

غالبًا ما تكون فيروسات الجهاز التنفسي هي سبب الالتهاب الرئوي. بعض الأمثلة تشمل:

الأنفلونزا (أنفلونزا).

فيروس المخلوي التنفسي (RSV).

فيروسات الأنف (نزلات البرد).

الالتهاب الرئوي الفيروسي عادة ما يكون أكثر اعتدالا ويمكن أن يتحسن في غضون أسبوع إلى ثلاثة أسابيع دون علاج.

الالتهاب الرئوي الفطري.

الفطريات من التربة أو فضلات الطيور يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي. وغالبا ما تسبب الالتهاب الرئوي في الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي.

من أمثلة الفطريات التي يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي ما يلي:

التهاب المكورات الرئوية.

الأنواع الخفية.

أنواع المنسجات.

علاج الالتهاب الرئوي

يعتمد علاجك على نوع الالتهاب الرئوي الذي تعاني منه، ومدى شدته، وعلى صحتك العامة.

وصفات الأدوية..

قد يصف طبيبك دواء للمساعدة في علاج الالتهاب الرئوي. ما توصف لك يعتمد على السبب المحدد للالتهاب الرئوي.

يمكن للمضادات الحيوية عن طريق الفم علاج معظم حالات الالتهاب الرئوي الجرثومي.

احرص دائمًا على تناول المضادات الحيوية بالكامل، حتى وإن بدأت تشعر بالتحسن. عدم القيام بذلك يمكن أن يمنع العدوى من التطهير، وقد يكون من الصعب علاجها في المستقبل.

الأدوية المضادة للمضادات الحيوية لا تعمل على الفيروسات. في بعض الحالات، قد يصف طبيبك مضاد للفيروسات. ومع ذلك، فإن العديد من حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي واضحة من تلقاء نفسها مع الرعاية في المنزل.

تستخدم الأدوية المضادة للفطريات لمكافحة الالتهاب الرئوي الفطري. قد تضطر إلى تناول هذا الدواء لعدة أسابيع لإزالة العدوى.

عوامل خطر الالتهاب الرئوي

يمكن لأي شخص أن يصاب بالتهاب رئوي، لكن هناك مجموعات معينة لديها خطر أكبر. هذه المجموعات تشمل:

الرضع من الولادة إلى سنتين.

من تخطى عمره أكثر من 65 سنة.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف أجهزة المناعة بسبب المرض أو استخدام الأدوية، مثل الستيرويدات أو بعض أدوية السرطان.

الأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الطبية المزمنة، مثل الربو والتليف الكيسي والسكري وفشل القلب.

الأشخاص الذين أصيبوا مؤخرًا بالتهاب تنفسي، مثل البرد أو الأنفلونزا.

الأشخاص الذين جرى نقلهم مؤخرًا أو نقلوا إلى المستشفى حاليًا، خاصةً إذا كانوا أو كانوا على جهاز التنفس الصناعي.

الأشخاص الذين عانوا من السكتة الدماغية، أو يعانون من مشاكل في البلع، أو لديهم حالة تسبب الجمود.

الأشخاص الذين يدخنون أو يتعاطون أنواعًا معينة من المخدرات، أو يشربون كميات كبيرة من الكحول.

الأشخاص الذين تعرضوا لمهيجات الرئة، مثل التلوث والأبخرة وبعض المواد الكيميائية.