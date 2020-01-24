5 نصائح لتصفيف الشعر بطريقة صحيحة.. "علشان تسلكيه بسرعة"

تصفيف الشعر، من أهم العادات التي تساعد في العناية به وحمايته، ويؤثر على قوة الخصلات، ما ينعكس على المظهر الخارجي للفتيات.

وفيما يلي 5 أخطاء يجب أن تتجنبها الفتيات عند تصفيف شعرهن وفقا لما ذكره موقع "Mamamia"

- عدم استخدام منتجات عناية الشعر المناسبة، والاختيار العشوائي لها.

- تجنب صبغ الشعر في المنزل، والذي يتلف الشعر ويجعله متشابكا.

- عدم استخدام منتجات طبية مجهولة المصدر زهيدة الثمن، لأنها غير آمنة، والتي من الممكن أن تكلف أضعافا لعلاج أثار المواد الكيميائية.

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- استخدام الكثير من المنتجات المعروفة باسم "تصميم الشعر"، التي يروج لها بأنها تأثر على درجة نعومته، وشكل التسريحات، لأنها تُسبب إرهاقا في فروة الرأس.

- عدم الاعتناء بالشعر من خلال تجنب تصفيفه يوميا.