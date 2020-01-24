40 عارضة أزياء تتنافسن على لقب "توب موديلز 2019" في الغردقة

تستضيف الغردقة مساء اليوم الجمعة الحفل الختامي لمسابقة عارضات الأزياء توب موديلز 2019، والتي فازت بتنظيمها للمرة الثالثة على التوالي في الدوري الدورة رقم 26 للمسابقة الشهيرة عالميا، وذلك بعد منافسة قوية مع دول ومقاصد سياحية عالمية.

يشهد الحدث العالمي، اليوم، منافسة قوية في النهائي بين 40 متسابقة من مشاهير عارضات الأزياء من جنسيات مختلفة في عدة دول عالمية منها ألمانيا وهولندا وإنجلترا والسويد وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفنلندا وروسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والنمسا و التشيك وأمريكا الشمالية، والمكسيك وفنزويلا والبرازيل وكولومبيا وأمازون وآسيا وأستراليا والفلبين والهند وسريلانكا والمالديف.

كانت انطلقت فعاليات المسابقة الدولية الشهيرة، لاختيار أجمل وأفضل عارضة أزياء في العالم "Top Model of the World" في الرابع من شهر يناير الجاري، وتحصل الفائزة بلقب عارضة الأزياء الأفضل والأجمل في العالم على جائزة مالية أيضا قيمتها 30 ألف دولار، بالإضافة إلى وضع صورها على المجلات العالمية المتخصصة في مجال الموضة.

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شهدت عدة فعاليات منها فقرات ترفيهية وفنية وموسيقية واستعراضية و مسابقات، بالإضافة إلى رحلات للمدن السياحية و تنظيم زيارة إلى المناطق الأثرية بالأقصر ورحلة نيلية بجانب إقامة فعاليات المسابقة بعدة مناطق تكشف المزايا السياحية بالبجر الأحمر.

ومن جانبه قال هشام عزيز أوغلي، أحد المنظمين في تصريح لـ"الوطن"، إن "المسابقة حققت الهدف منها وهو الترويج السياحي في مصر والرسالة وصلت للعالم أن مصر آمنة".

وأشار إلى استضافة سائحين من جميع أنحاء العالم، متابعا: "نتمع بمناخ رائع وأمن وفنادق تفوق فنادق العالم"، مؤكدا أن إقامة مثل هذه المسابقات العالمية الشهيرة تؤكد ريادة الغردقة والبحر الأحمر في مجال سياحة المؤتمرات وقدرتها على استضافة الأحداث العالمية المهمة التي تحظى باهتمام عالمي وتساعد على التنشيط السياحى في مصر.