جيمي تشو تكشف النقاب عن تشكيلتها الحصرية من الأحذية لصيف 2020

يشهد تعاون جيمي تشو وكايا، مشاركة واحدة من أشهر العارضات في عصرنا ومصدر إلهام الحملة الإعلانية للعلامة التجارية لثلاثة مواسم، كايا جربر، مع المديرة الإبداعية في جيمي تشو، ساندرا تشوي، من أجل طرح تصميم متجدد لتشكيلة حصرية من منتجات جيمي تشو الكلاسيكية. تتألف التشكيلة من أربعة تصاميم جميعها كلاسيكية معاصرة مستلهمة من بوت كروز، وهو الحذاء الذي تعتبره كايا أحد الأحذية الأساسية في خزانة أحذيتها. تتسم التشكيلة بالجرأة والتركيز ودقة التفاصيل، وهو ما يحاكي أسلوب كايا المميز، الذي يمزج بين اللمسة الشبابية الخاصة والتي تميز أزياء الجرانج من التسعينات وطابع كاليفورنيا الرائع الذي يمتاز بالثقة والبساطة.

وقالت ساندار تشوي المديرة الإبداعية في جيمي تشو : كايا عارضة أزياء عصرية مميزة، وهي مصدر إلهام لما تريد جيمي تشو تقديمه لهذا العصر، من جانبها قالت كايا جربر: تحمست لفرصة العمل ما ساندرا على هذه التشكيلة الخاصة من الأحذية، وهو حلم راودني طيلة حياتي، كان لي الشرف أن نتبادل الأفكار معا.

يأتي حذاء كية كروز العسكري ذي الرباط الطويل وبوت كي جيسي الغربي باللون الأسود اللامع والألوان الترابية المطبوعة على جلد الثعبان والأقمشة المزغبة، والنعل المسطح المسنن والعملي، ويأتي صندل كيه سيلنج باك وحذاء كيه سلايد بكعب منخفض مع لمسة التسعينات يعكسها الحجم الصغير. يذكر أن 15% من إجمالي مبيعات تشكيلة جيمي تشو وكايا ستذهب إلى المؤسسة الخيرية التي اختارتها كايا وهي مستشفي سانت جود لبحوث الأطفال.

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