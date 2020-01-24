التنورة التول إحدى الصيحات الرائجة خلال صيف 2020 لإطلالةٍ أنثويّة ومميّزة

هي من دون شكّ القطعة الأكثر أنوثة في خزانة المرأة، إنّها التنورة التي يبدو أنّها من الخطوات الرائجة هذا الموسم، فكيف تختارينها؟من التنانير الماكسي إلى التناير المثنيّة أو الـ Pleated Skirt إلى التنانير بالقصة المستقيمة أو Pencil Skirt، ننتقل إلى تنورة التول، هذه التنورة التي عادة في صيف 2020لتكون إحدى الصيحات الرائجة وذلك بعدما أن نرأيناها في صيف 2020في العديد من عروض الأزياء خاصّة ضمن مجموعة ديور.

ومن المؤكّد أيضاً أنّ تنورة التول ستستمر حتى شتاء 2020وتبقى بين الخطوات الرائجة، لذلك، إليكِ أبرز الطرق المميّزة لارتدائها:

1- اكتسبي مظهر الروك وامزجي قماش التول الأنثويّ مع الجلد الرصين وارتدي تنورة التول مع سترة جلديّة أو Motorcycle Jacket وارتدي حذاء الـ Demi Boot الجلديّ مع هذا المظهر.

2- لأسلوب أنثويّ وناعم، ارتدي تنورة التول مع القمصان الحريريّة الناعمة وارتدي معها الباليرينا.

3- ارتدي تنورة التول مع قميص من الجينز وحذاء الـ Brogue أو الـ Slippers وذلك لمظهر يجمع ما بين الأنوثة والتميّز.

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4- للمناسبات الرسميّة، نسّقي تنورة التول مع سترة من الباييت أو الترتر أو قميص بموضة الـ Metallic.

هل تحبّين التول؟ لا تفوّتي فرصة اقتناء تنورة من التول فهذه الموضة رائجة هذا الموسم وقد تغيب لسنوات عن عالم الموضةّ

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