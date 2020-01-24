بالشاميل والمهلبية.. 5 طرق شهيّة لتحضير البطاطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

يميل الجميع إلى المأكولات المرتبطة بفصل الشتاء التي تُشعرنا بالدفء في الأجواء الباردة، ولعل من بينها "البطاطا" والتي اعتادنا تحضيرها بالطريقة التقليدية عبر "الشوي"، لكن نقدم لكم مجموعة من الوصفات المتعددة لتناول البطاطا بطرق شهيّة.

بطاطا بالشاميل:

- المقادير:

- كيلو بطاطا مسلوقة.

- 3 كوب لبن.

-2 ملعقة كبيرة زبدة.

- 2 ملعقة كبيرة دقيق.

- نصف كوب قشطة بلدي.

- كوب سكر.

- زبيب.

- جوز هند.

- الطريقة:

- اخلطي الدقيق والزبدة على النار، ثم ضيفي اللبن والقشطة والسكر واستمري في التقليب.

- ادهني بايركس بالزبدة وضعي به طبقة من البشاميل، ثم طبقة من البطاطا المسلوقة وضيفي جوز هند وزبيب.

- ضيفي طبقة من البشاميل ثم أدخلي البايركس الفرن، حتى تمام النضج وقدميه.

بطاطا بالكريمة:

- المقادير:

- دقيق.

- بيض.

- بطاطا.

- كريمة.

- ملح.

- زبدة.

- بقسماط.

- مرقة.

- فلفل.

- الطريقة:

- شوحي الزبدة مع الدقيق ومكعب مرقة على النار.

- اسلقي البطاطا أولاً ثم تُهرس قليلاً وتضاف إلى الطاسة مع التقليب المستمر.

- ضيفي البقسماط في بايركس الفرن المدهون بالزيت.

- اخلطي الكريمة مع البيض ويضاف إلى البايركس فوق خليط البطاطا.

- ضيفي الجبنة المبشورة وادخلي الفرن حتى تكتمل النضج.

بطاطا بالقشدة واللبن:

- المقادير:

- كيلو بطاطا مسلوقة.

- كوب دقيق.

- كوب سكر.

- نصف كوب لبن.

- نصف كوب قشدة.

- باكو بيكنج بودر.

- رشة ملح.

Advertisements

- 3 بيضة.

- فانيليا.

- زبيب.

- جوز هند.

- فول سوداني.

- الطريقة:

- يُخلط الدقيق والسكر واللبن والقشدة والبيكنج بودر ورشة ملح.

- ثم يُخفق البيض والفانيليا ويضاف لخليط الدقيق.

- تُضاف البطاطا المسلوقة المهروسة ونقلب جيداً.

- يُدهن البايركس بالزيت أو أي "صنيّة" ثم يُصب جزء من الخليط فيها.

- يضاف الفول السوداني والزبيب ويصب الجزء الآخر من البطاطا.

- يضاف جوز الهند على الوجه ويضغط عليه وتوضع في الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

بطاطا بالشكولاتة:

- المقادير:

- كيلو بطاطا مسلوقة.

- نصف كوب لبن.

- نصف كوب زبدة.

- نصف كوب سكر.

- زبيب.

- جوز هند.

- فول سوداني.

- 2 كوب شكولاتة مبشورة.

- ربع كوب زيت.

- الطريقة:

- تُسيح الزبدة على النار ثم يضاف إليها اللبن والسكر ويذوب.

- يضاف الزبيب وجوز الهند والبطاطا وتهرس جيدا ثم توضع في أطباق التقديم.

- يسخن الزيت على النار ثم تضاف إليه الشكولاتة وتذوب وترفع من على النار وتقلب جيداً.

- تضاف الشكولاتة على وجه البطاطا وتقدم مزينة بالفول السوداني.

بطاطا بالمهلبية:

- المقادير:

- بطاطا مسلوقة ومهروسة.

- نشا.

- لبن.

- سكر.

- حبوب الشكولاتة الملونة.

- الطريقة:

- ضعي بعض اللبن في وعاء على النار مع السكر والنشا، واخلطيهم جيدًا حتى يتماسك الخليط لتحصلي على المهلبية.

- افردي البطاطا في وعاء بايركس أو أي " صنيّة" عندك.

- ضعي المهلبية فوقها.

- ادخليها الثلاجة لتتجمد.

- زينيها بحبوب الشوكولاتة الملونة وتقد باردة.