لهذه الأسباب احذر الإفراط في تناول اللحوم الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه ريستماير إن اللحوم تتمتع بفوائد جمة للصحة، غير أنها لا تخلو من المخاطر في حال الإفراط في تناولها.

وأوضحت ريستماير أن اللحوم تمد الجسم بعناصر غذائية مهمة؛ كونها غنية بالبروتينات ومجموعة فيتامينات B بما في ذلك فيتامين B12، بالإضافة إلى الحديد والزنك والسيلينيوم.

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وحذرت الخبيرة الألمانية من أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والنقانق يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون، لا سيما بالاشتراك مع السِمنة المفرطة وقلة الحركة.

كما أن اللحوم الغنية بالدهون تمهد الطريق للإصابة باضطرابات أيض الدهون بسبب محتواها العالي من الأحماض الدهنية والكوليسترول، مما يرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية والكبد الدهني.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة تنصح ريستماير بتناول اللحوم بمعدل يتراوح بين 300 و600 جرام أسبوعيا على الأكثر، مع مراعاة اختيار الأصناف قليلة الدهون وتحضيرها بشكل صحي كالشواء والطهي بالبخار أو في الفرن.